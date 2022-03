Le compte à rebours enclenché – Pour Lausanne et Casanova, il est minuit moins cinq

Pour Lausanne et Casanova, il est minuit moins cinq

Jusqu’à maintenant, Lausanne est bien parti pour s’emparer d’un record dont il se serait certainement passé: celui, en Super League, de la plus longue série de défaites consécutives, propriété du FC Vaduz depuis 2009. À l’époque, le club de la principauté avait enchaîné dix revers de rang entre la 27e et la 36e journée. Treize ans plus tard, le LS, qui reste sur huit défaites en championnat, pourrait s’en approcher en cas de défaite contre Zurich, attendu ce samedi soir à la Tuilière.

Ce rendez-vous des extrêmes permettra-t-il à Alain Casanova de fêter sa première victoire? Hormis se mettre à dos les arbitres et se fâcher avec des journalistes locaux, accusés de «ne rien connaître au football», le Français n’a encore rien prouvé en termes de résultats. Alors que tous les signaux ont viré au rouge, Lausanne et son coach, déjà condamnés dans l’opinion publique, profiteront-ils de la réception du leader pour entamer une impossible «remontada»? C’est tout l’enjeu d’un match que le club de la Tuilière abordera avec l’énergie de l’espoir.