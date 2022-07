Match de préparation – Pour Lausanne, le derby des voisins remplace celui des cousins Il n’y aura pas de retrouvailles entre «Lulu» Favre et «Ludo» Magnin. Prévu ce samedi, Nice-LS a été annulé. En lieu et place, le club de la Tuilière jouera contre Echallens. Nicolas Jacquier

Ludovic Magnin, ici lors du match amical remporté 2-0 par Lausanne contre Dynamo Kiev, devra patienter quelque peu avant de retrouver Lucien Favre sur le banc d’à côté. keystone-sda.ch

L’OGC Nice et Lausanne-Sport auraient normalement dû renouer ce samedi avec une tradition entamée en 2019 et poursuivie en 2021, celle du derby Ineos. Mais il n’y aura pas de match des cousins ni de retrouvailles entre Lucien Favre et Ludovic Magnin sur fond de destins croisés. On sait tout ce que le second doit au premier, lequel lui avait offert son premier match pro sous les couleurs d’Yverdon après l’avoir repéré à Echallens. «Lucien a été décisif dans ma carrière, convient Magnin. Il n’a pas seulement fait le joueur que j’étais, mais il a aussi contribué à faire l’homme que je suis…»

Football Trae Coyle offre le «match for peace» au Lausanne-Sport Abo Nombreux mouvements au LS Ludovic Magnin attend encore trois renforts Prévu initialement ce samedi à… 10 h afin de permettre au visiteur de prendre le vol du retour, le rendez-vous familial a été annulé. Alors que la délégation de la Tuilière était sur le point de rallier Cointrin vendredi, un téléphone de Nice l’a dissuadée de monter dans le bus pour l’aéroport.

Problème de terrains

Ce n’est ni le Covid ni un vol annulé qui a provoqué ce désistement tardif. On évoque un problème de terrains rendus impraticables par la sécheresse, occasionnant, en raison de leur dureté excessive, un risque de blessures accru. Une excuse qui a fait tiquer quelques voix. «Si on avait été à la place de Nice, a glissé l’une d’elles, on n’aurait pas fait ça au FC Gland…»

En lieu et place du match des cousins et d’un aller-retour au bord de la Méditerranée, Lausanne se contentera d’un match des voisins qui l’opposera ce samedi au FC Echallens (11 h à huis clos).

«On n’a pas été choisis parce que je viens d’Échallens et Lucien de Saint-Barthélemy mais parce que nos parcours correspondent à une philosophie partagée.» Ludovic Magnin, coach du LS

«Lulu» d’un côté, «Ludo» de l’autre: au-delà de leurs retrouvailles différées, la proximité géographique des deux techniciens prête à sourire autant qu’elle interpelle. Fichtre, retrouver deux Vaudois, issus l’un et l’autre du Gros-de-Vaud, propulsés à la tête des deux clubs de l’empire Ineos, est loin d’être banal. «On n’a pas été choisis parce que je viens d’Échallens et Lucien de Saint-Barthélemy mais parce que nos parcours correspondent à une philosophie partagée.»

Au moment où la «Lulumania» souffle au bord de la Grande Bleue, un même élan d’enthousiasme vise Ludovic Magnin, dont l’arrivée à la Tuilière provoque un engouement dans tout le canton. «Les gens que je croise ont tous l’air contents de me voir. J’espère juste qu’ils referont les mêmes selfies dans dix matches! (Rires)»

