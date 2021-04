Nouvel élu – «Pour le 2e tour, j’ai appelé 800 électeurs au téléphone» Le succès surprise de Sauvegardons Crissier a propulsé Damien Canart à la Municipalité. Son aura de dissident pourrait être délicate à gérer. Chloé Banerjee-Din

Damien Canart a été élu à la Municipalité lors des dernières élections communales. Il est issu du parti Sauvegardons Crissier qui a cartonné aussi au Conseil communal. Patrick Martin

C’est peu dire que Crissier a réservé son lot de surprises lors des élections communales. Jusque-là association très active de riverains opposés à l’urbanisation de la commune, Sauvegardons Crissier a lancé sa campagne en décembre. Trois mois plus tard, le parti raflait un quart des sièges du Conseil communal, avant de célébrer l’élection au deuxième tour de son candidat à l’Exécutif.

Damien Canart, 49 ans, sera donc municipal dès cet été, tandis que le syndic sortant, Stéphane Rezso, est dirigé vers la sortie. Face à ce résultat, l’intéressé ne se montre pas surpris. «En vue du deuxième tour, j’ai appelé 800 électeurs au téléphone. Nous sommes allés chercher cette victoire. C’est plutôt le premier tour qui a été inattendu, quand nous avons obtenu 18 sièges au Conseil. Nous avons compris qu’il y avait une vague.»

«J’ai passé cinq ans à défendre d’autres idées que celles d’un peu tous les partis.» Damien Canart

D’un parti à l’autre

Si Damien Canart marche sur l’eau, il n’en a pas toujours été ainsi pour lui dans l’arène politique de Crissier. Marié et père de trois enfants, il est arrivé dans la commune en 2011 et est entré au Conseil communal fin 2015 dans les rangs du Rassemblement des opinions libres Crissier (ROLC). Quelques semaines plus tard, il briguait la Municipalité pour les élections de mars 2016, sans succès. Lors des séances du Conseil communal, il a ensuite donné l’image d’un élu isolé par ses positions critiques sur les projets de nouveaux quartiers.

Bio express Afficher plus Naissance le 29 juin 1971 2011 S'installe à Crissier avec son épouse Alexandra et ses jumeaux âgés aujourd’hui de 13 ans, Nikita et Anthony. Valentin naît en 2017. 2015 Entre au Conseil communal. 2016 Est candidat une première fois à la Municipalité au sein du ROLC. Automne 2020 Quitte le ROLC et entre en campagne avec Sauvegardons Crissier. Mars 2021 Est élu à la Municipalité.

«J’ai passé cinq ans à défendre d’autres idées que celles d’un peu tous les partis, y compris le mien.» Effectivement, ce n’est qu’en novembre 2020 qu’il a rendu son tablier au ROLC. «Le 3 décembre, nous avons décidé avec Sauvegardons Crissier d’utiliser son identité pour créer un parti et se lancer dans les élections», explique-t-il, précisant qu’il est engagé auprès de l’association depuis sa création, en 2018.

«En récoltant des signatures pour des oppositions et en parlant aux gens, j’ai réalisé que la volonté de densification voulue par le Conseil communal et la Municipalité ne partait pas du terrain. Il y a donc un déficit démocratique.»

À contre-courant

Naturalisé depuis deux ans, Damien Canart est d’origine Belge et a posé ses valises en Suisse en 2004 après avoir travaillé dans plusieurs pays. «Avec ma femme, nous avons vraiment fait le choix d’un pays avec les meilleures conditions pour fonder une famille, bâtir notre maison, créer mon entreprise et nous intégrer.» La qualité de la démocratie suisse a aussi eu son importance. «J’arrivais avec l’idée de m’engager en politique par civisme.»

Pour réussir ce pari, le thème de l’antidensification s’est révélé porteur, quoique peut-être surprenant pour quelqu’un qui gère une petite entreprise d’architecture, de gérance et de conseil en immobilier. Pour lui, le contexte de taux bas pousse les grands investisseurs à placer leur argent dans la pierre, mais sans que cela corresponde à un besoin réel. «En tenant compte des autres projets qui existent à Bussigny ou à Renens, Crissier risque de se retrouver avec des appartements vides.»

Même avec 18 élus au Conseil communal, Sauvegardons Crissier sera minoritaire, et Damien Canart pourrait pâtir de son aura de dissident à la Municipalité. «Je veux privilégier la bienveillance», assure-t-il. Son espoir est de se voir confier la responsabilité des domaines et des bâtiments, un choix qui n’est pas anodin. Ce dicastère sera en effet responsable d’un projet d’importance de la prochaine législature, à savoir la construction par la Commune de deux immeubles à proximité du château.

Sur son site, Sauvegardons Crissier estime que le village risque d’être défiguré. Le préavis pourrait pourtant être voté ce printemps, avant la nouvelle législature. «Je veux mettre mon expérience de la construction, mes compétences et ma passion au service de la commune. Mettre en œuvre un projet validé ne me posera pas de problème», assure Damien Canart.

