Marche bleue – Pour le climat, elles sont parties pour 22 jours de marche Dans les pas de quatre initiatrices, des centaines de personnes marcheront de Genève à Berne pour que la Suisse respecte l’accord de Paris. Julien Wicky

Des militants de l'association "La Marche Bleue" marchent devant le plais des Nations pour demander que la Suisse respecte l’accord de Paris sur le climat, ce samedi 1 avril 2023 a Genève. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

D’aucuns vous diront que c’est un temps à ne pas mettre un marcheur dehors. Ciel chagrin, température plus hivernale que printanière et averses projetées de travers par une petite bise. Mais sous les bonnets et les vestes imperméables qui donnent à la place des Nations un air d’improbable arc-en-ciel aux teintes fluos, l’optimisme n’est pas entamé pour le départ de cette Marche bleue.