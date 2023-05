Inauguration à Vers-chez-les-Blanc – Pour le climat, Nestlé fait bosser les vaches plus longtemps Le groupe vient d’ouvrir un institut de recherches agricoles. Daniel Imhof, issu du monde paysan, présente des applications locales concrètes. Philippe Maspoli

Le responsable des affaires agricoles pour Nestlé en Suisse, Daniel Imhof, devant un écran qui relie des vaches de Forel (Lavaux) aux spécialistes de Vers-chez-les-Blanc. CHANTAL DERVEY

Qui dit yoghourt ou chocolat dit lait et qui dit lait dit vache. Or les vaches et leurs pets de méthane sont des «ennemis du climat», affirmait en 2020 le WWF, qui appelait à privilégier les laits végétaux. De son côté, l’institut Agroscope a récemment pris la défense des ruminants en minimisant leur impact sur le réchauffement global. Le débat est ouvert.