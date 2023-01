Hockey sur glace – Pour le Lausanne HC, la situation commence à être urgente Battus lundi soir à Lugano (3-1), les Lions ont débuté la nouvelle année comme ils avaient terminé la précédente. Sur une déconvenue. Sans un rapide et impératif réveil, ils se dirigent droit dans le mur. Chris Geiger - Lugano

Robin Kovacs (au premier plan), Damien Riat et le LHC ont concédé la 20e défaite de leur saison. KEYSTONE

Lausanne n’y arrive décidément pas cette saison en National League. Équipe la moins opportuniste de la Ligue devant le but adverse avec un taux d’efficacité de 7,92%, la formation vaudoise confirme également, sortie après sortie, qu’elle est incapable de profiter des faux pas de ses adversaires directs. Kloten (9e) et Ambri (12e) battus, le LHC avait l’occasion de réaliser une bonne opération dans la course à la qualification aux pré-play-off lundi soir à Lugano. Au lieu de cela, il a subi une nouvelle déconvenue en se sabordant sur la glace bianconera (revers 3-1) et pointe désormais à quatre longueurs de son concurrent tessinois (10e).