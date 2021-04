Commentaire – Pour le LHC, une élimination serait un échec Retrouvez le commentaire de notre journaliste spécialisé Jérôme Reynard avant les quarts de finale des play-off, où Lausanne affronte Zurich dès mardi. Opinion Jérôme Reynard

Une élimination en quarts de finale des play-off serait un échec pour le LHC. On peut l’écrire sans manquer de respect aux ZSC Lions, placés parmi les deux grands favoris au titre de champion de Suisse avec Zoug en début de saison. Lorsqu’on a investi comme l’a fait la nouvelle direction lausannoise et qu’on l’a justifié par une volonté de se donner les moyens de ses ambitions malgré la crise sanitaire et financière, une sortie de route au premier tour serait difficile à avaler.

Si le LHC sort de manière prématurée, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. D’abord parce que l’équipe avait tout en main pour éviter une série autant indécise face à Zurich en faisant mieux que quatrième de la saison régulière, scénario qui se serait produit sans la défaite de Rapperswil lors de la dernière journée du tour de qualification. Mais également parce que la gestion de Petr Svoboda n’a pas toujours garanti l’équilibre du vestiaire. En cas d’élimination au premier tour, lui aussi devra rendre des comptes; aux actionnaires majoritaires (Zdenek Bakala et Grégory Finger), qui lui ont confié la direction opérationnelle du département sportif du club.