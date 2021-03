Hockey sur glace – Pour le LHC, une occasion à saisir Les Lions se déplacent à Langnau jeudi soir en match en retard. Christoph Bertschy sera de la partie, à l’instar de Josh Jooris. Jérôme Reynard

Lausanne affronte Langnau pour la troisième fois de la saison. Bilan jusqu’ici: une victoire de chaque côté. KEYSTONE

C’est ce qu’on appelle une occasion qu’il faut absolument saisir. Lausanne veut s’éviter des pré-play-offs de tous les dangers et s’offrir une semaine de répit avant les quarts de finale, début avril? Il doit s’imposer sur la glace de la lanterne rouge de National League, jeudi soir à Langnau, en match en retard. En cas de victoire, les Lions réaliseront non seulement une bonne opération dans l’optique d’une place dans le top 6. Mais ils pourront également recommencer à regarder un peu plus haut, avant d’affronter Bienne et Ge/Servette puis de retourner à l’Ilfis mercredi prochain déjà.

«Nous nous sommes ajustés tactiquement ces derniers jours, en modifiant notre fore-checking et nos sorties de zone» John Fust, directeur sportif et entraîneur-adjoint du LHC

Trois points, et le LHC s’éloignera donc davantage d’un contexte de crise, deux jours après s’être remis à l’endroit face à Davos (5-3). «Ce n’était pas parfait, mais nous avons fait un pas en avant, notamment dans notre combativité et dans nos relances depuis l’arrière, en première partie de rencontre surtout. Notre jeu était mieux connecté, analyse John Fust. Nous nous sommes ajustés tactiquement ces derniers jours, en modifiant notre fore-checking et nos sorties de zone. Ce n’était pas facile, mais ça a fonctionné. Pour le coup c’est très positif pour le capital confiance.»

Bertschy et Jooris alignés

Cette sérénité renforcée ne sera pas de trop, jeudi, face à des Tigers qui, eux, joueront sans pression. «Je m’attends à un match compliqué, défensif, où la volonté et le jeu collectif plus que le talent feront la différence, explique le directeur sportif. À nous de prendre le contrôle dès l’entame.»

Touché à l’avant-bras mardi contre Davos, Christoph Bertschy sera de la partie. À l’instar de Cody Almond, de retour de suspension, et de Josh Jooris, absent de l’alignement depuis le 17 février en raison d’une blessure musculaire.