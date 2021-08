Plus indécis que prévu – Pour le LS, la fête des voisins à Échichens doit servir de déclic Mal barré en championnat, le club de la Tuilière ne bombe pas le torse au moment d’affronter les amateurs de La Côte dans un derby de Coupe savoureux. Ses joueurs savent-ils encore gagner? Nicolas Jacquier

Mickaël Nanizayamo, à droite, et ses coéquipiers lausannois viennent de concéder trois défaites consécutives, dont deux au Letzigrund. De quoi se poser mille questions. KEYSTONE

Si son début de saison n’avait pas été aussi calamiteux, Lausanne n’aurait rien à craindre ce samedi du FC Échichens. Ses joueurs se seraient présentés en sifflotant au terrain du Grand Record à l’enseigne d’un 32e de finale de Coupe qui, pour le coup, aurait sûrement ressemblé à une pure formalité vite expédiée.

Dans la réalité, ce ne sera peut-être pas le cas. Lanterne rouge de Super League avec un zéro pointé, le visiteur de la Tuilière respire tout sauf la sérénité; de quoi en tous les cas trembler, même très légèrement, avant le coup d’envoi devant un «ogre» de 2e ligue inter… Et ce n’est pas le galop amical organisé en milieu de semaine contre Échallens (1re ligue) qui a contribué à rassurer les esprits et à cimenter une confiance manifestement en lambeaux: le LS n’a pu y faire qu’un modeste et plutôt inquiétant 0-0 contre une formation n’ayant pas encore repris son championnat.