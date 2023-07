Football – Pour le LS, le moment est déjà venu de débloquer le compteur La visite de Grasshopper à la Tuilière, ce samedi (18 heures), semble le rendez-vous idéal pour que les Vaudois lancent leur saison sur le plan comptable. André Boschetti

Pour son retour en Super League, le Lausanne-Sport d’Aliou Baldé s’est incliné sur le fil sur la pelouse de Young Boys, dimanche dernier. Keystone

En théorie, le calendrier actuel du Lausanne-Sport semble parfait pour que le mieux armé des trois néo-promus inscrive très vite ces premiers points qui lui permettront d’acquérir ces indispensables atouts que sont la confiance et la sérénité. Avec à son programme deux duels successifs à la Tuilière, contre GC et Yverdon, puis un déplacement chez un FC Bâle affaibli par les nombreux départs de ses éléments les plus importants, le LS se doit d’en profiter pour lancer sa saison.

Plus facile à dire qu’à faire, bien sûr. Mais si l’on se fie à ce que l’équipe de Ludovic Magnin a proposé, malgré une cruelle défaite - au Wankdorf face Young Boys, et la modeste opposition offerte par les très jeunes et inexpérimentées Sauterelles face à Servette samedi passé (1-3), le contexte semble idéal pour que le LS obtienne une première victoire en Super League depuis le 18 avril 2022, contre Lugano (4-1).

«À Berne, nous avons disputé une bonne partie mais qui ne nous a rien amené de concret, prévient un Ludovic Magnin qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le LS jusqu’en 2025. Ce qui m’importe, ce sont les points, pas les compliments pour avoir bien joué! Pour en faire, samedi, il faudra éviter de répéter les erreurs et les mauvais choix qui nous ont coûté ce point que nous aurions mérité.»

«Je peux et dois mieux faire mais, pour une première sortie officielle, le contexte n’était pas simple.» Kaly Sène, attaquant du Lausanne-Sport

Une frustration que partage Kaly Sène, le nouveau joyau de l’attaque lausannoise. «Perdre dans ces circonstances un match que l’on aurait pu gagner est très amer. Mais nous avons su quand même montrer que nous avions une équipe de qualité capable, j’espère, de jouer un rôle intéressant dans ce championnat.» L’attaquant sénégalais (22 ans) est un peu plus sévère lorsqu’il évoque sa propre performance au Wankdorf. «Je peux et dois mieux faire mais, pour une première sortie officielle, le contexte n’était pas simple contre la défense du champion en titre. J’ai eu peu d'occasions et je n’ai pas non plus réussi à en créer. En revanche, je crois avoir apporté une bonne contribution défensive.»

Une belle saison avec GC

Depuis son départ de la Juventus pour le FC Bâle en été 2020, Kaly Sène n’a pas vraiment réussi à justifier tous les espoirs que nombre d’experts plaçaient alors en celui qui, en 2020, faisait partie des 100 jeunes de moins de 21 ans nominés pour le titre de Golden Boy de l’année. À l’exception de l’exercice 2021-2022 où, prêté à GC par Bâle, ses 11 buts et 6 passes décisives avaient largement contribué à la belle saison réalisée par l’équipe de Giorgio Contini. «Je me réjouis de retrouver GC, sourit Kaly Sène, un club où l’on m’a fait confiance et dont je ne peux dire que du bien.» Ce qui n’empêchera pas le nouvel attaquant du LS de tout faire pour inscrire, devant son public, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Pour un premier succès lausannois?

