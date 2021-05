Employés Swiss à Genève – Pour le personnel de cabine, le salaire minimum est un mirage Les bas salaires ont subi une baisse de 5%. Les représentants du personnel vont saisir l’Inspection du travail. Luca Di Stefano

Les rémunérations des hôtesses et stewards de la compagnie nationale sont au plus bas. KEYSTONE

Des espoirs douchés et une inquiétude qui grimpe. Le personnel de cabine de la compagnie Swiss basé à Genève sort d’une année très difficile, entre diminution drastique des vols et chômage partiel. Désormais, une baisse de salaire de 5% frappe tout le personnel de la compagnie nationale, y compris les hôtesses et stewards dont les rémunérations sont au plus bas.

«Je gagne moins de 3100 francs par mois net, témoigne un employé au bénéfice d’un contrat à plein-temps. Comment vivre à Genève avec ce revenu?» Sa question renvoie à celle du salaire minimum de 23 francs de l’heure entré en vigueur en novembre à Genève. Le personnel de cabine en est très loin.