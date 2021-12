Sport d’hiver – Pour le ski de Noël, les conditions sont exceptionnelles À moins d’une semaine de Noël, les stations de basse et haute altitude ont accueilli des skieurs heureux, sur des pistes superbes. Virginie Lenk

Cette année, les skieurs seront gâtés par une belle neige. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Soleil et neige, que demander de plus? Les stations de ski ont pu se réjouir ce week-end des conditions idéales à une semaine de Noël. Et avec les premiers départs en vacances des Genevois, notamment en raison de la suspension facultative de l’école primaire, les skieurs étaient au rendez-vous dans les stations de basse comme de haute altitude.