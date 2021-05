Inégalité face à la vaccination – Pour les Bernois, l’accès au vaccin est une galère La vaccination prend de l’ampleur en Suisse, mais tous les cantons ne sont pas égaux. À Berne, la prise de rendez-vous est souvent chaotique. Témoignages. Sébastien Jubin

Réussir à se faire vacciner, comme ici à Bernexpo, reste une gageure dans le canton de Berne. Peter Klaunzer/KEYSTONE

La machine tourne à plein régime, mais une large majorité des adultes n’est toujours pas vaccinée. Toutes les personnes désireuses de l’être, si elles ne sont pas encore inscrites, n’auront pas reçu la 2e dose d’ici à l’été. Le conseiller fédéral Alain Berset a certes annoncé la livraison d’un million de vaccins Moderna ce samedi, mais rappelons que la distribution se fait en fonction du nombre d’habitants des cantons.

Laure* s’est inscrite dès qu’elle a pu, en janvier. Ne faisant pas partie d’un groupe vulnérable, cette Valaisanne de 49 ans, expatriée à Berne, n’a toujours pas reçu de date pour la première piqûre. «Depuis l’ouverture de la vaccination à tout le monde, début mai, je me branche tous les jours. Je me suis sûrement connectée une centaine de fois. On m’a proposé un rendez-vous à Tavannes, un autre à Interlaken, à 40 minutes de voiture. J’ai rempli le formulaire, mais jamais assez vite pour décrocher le rendez-vous. Aujourd’hui, tous mes proches lémaniques ou valaisans ont reçu au moins une dose.»