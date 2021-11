Liaison Lausanne-Genève – Pour les CFF, Tolochenaz est un problème parmi d’autres

Ce n’était peut-être ni le moment ni l’endroit pour le faire, mais quand même. Alors que les CFF tenaient ce jeudi leur conférence annuelle sur leur stratégie 2030, on aurait pu s’attendre au moins à une évocation du trou de Tolochenaz, qui a compliqué les déplacements de centaines de milliers de voyageurs pendant deux semaines. Eh bien non, il a fallu attendre la ronde des questions.

Interpellé sur la ponctualité des trains – un des défis des CFF –, notamment en rapport avec la faiblesse de la ligne Lausanne-Genève, voici ce qu’a répondu Vincent Ducrot, directeur de l’entreprise: «Le problème de la ponctualité en Romandie ne se situe pas entre Lausanne et Genève, mais entre Lausanne et Berne […]. Entre Lausanne et Genève, on a un problème de cadence très élevé, par contre le système est robuste.»