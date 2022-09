Surfaces à bâtir excédentaires – Pour les communes, l’aide au dézonage se tarit Les subsides étatiques aux localités qui ont trop de parcelles constructibles ne sont pas à la hauteur de leur espoir. En plus, l’enveloppe s’est vidée. Vincent Maendly

Le redimensionnement de la zone à bâtir d’une commune passe par la révision du Plan d’affectation communal, une démarche lourde et semée d’embûches. Getty Images

Le dézonage des terrains constructibles est un long chemin de croix pour les 150 communes qui ont encore une zone à bâtir démesurée en regard de leurs perspectives démographiques. La grande majorité n’a pas tenu le délai de cinq ans pour s’exécuter – l’échéance tombait le 20 juin dernier. Et l’aide financière du Canton n’est pas toujours à la hauteur de leurs espérances.

Le député PLR Alexandre Berthoud a interpellé le gouvernement sur ce point, mardi, au Grand Conseil. Les communes peuvent obtenir un subside pour réviser leur nouveau Plan d’affection (PACom), dont le montant est fixé au démarrage du projet. Le hic: il est censé payer jusqu’à 40% des frais mais, au bout du compte, en couvre parfois bien moins.

C’est le cas à Oulens-sous-Échallens, notamment. «On a déterminé ce que ça allait coûter avec le bureau mandataire au début du processus, explique le syndic Nicolas Croce. Et puis, le temps passe, les critères posés par le Canton fluctuent, on doit retravailler le projet pour tenir compte des oppositions, etc. et, au final, il y a eu beaucoup plus d’heures de travail que prévu. Mais la subvention, elle, ne bougera pas.» Fixée à 22’400 francs – 40% du devis initial de 56’000 francs –, l’aide ne couvre plus que 20% de la douloureuse cinq ans plus tard. Car le coût du PACom a quasi doublé dans cet intervalle.

Fonds de 7 millions épuisé

Si les conventions ne peuvent pas être reconsidérées, c’est aussi que la source est à sec: «Renseignements pris auprès des services cantonaux, on m’a indiqué que le fonds prévu était déjà épuisé», avance Alexandre Berthoud. L’enveloppe avait été dotée de 5 millions de francs en 2015, puis regarnie, en 2019, à hauteur de 2 millions. Le parlement sera-t-il sollicité pour une nouvelle rallonge?

Contactée, la Direction générale du territoire et de l’environnement réserve ses réponses au député Berthoud. Elle renvoie aux derniers communiqués diffusés sur ce sujet. Fin 2019, l’État signalait que 171 demandes de subventions avaient été formulées et que le crédit-cadre avait permis d’en satisfaire 118. Il fallait réinjecter de l’argent pour satisfaire les 53 dossiers en souffrance.

«Ces démarches de redimensionnement s’avèrent bien plus complexes que prévu pour les communes.» Alexandre Berthoud, député PLR

Oulens-sous-Échallens a encore été rapide pour réviser son PACom, approuvé par le Conseil général en juin. Il arrive que le document doive être retravaillé en profondeur. Parce que l’organe délibérant de la Commune l’a refusé, ou parce que des propriétaires fonciers le contestent en justice. Quand ce n’est pas le Canton, voire la Confédération, qui s’y oppose. Récemment, les Offices fédéraux de l’agriculture et du développement territorial sont montés jusqu’au Tribunal fédéral pour invalider le PACom de Valeyres-sous-Montagny, par exemple.

