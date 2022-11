Solidarité – Pour les Fêtes, invitez des seniors à votre table Pro Senectute Vaud propose aux personnes âgées et aux volontaires de se rencontrer autour d’un repas. Dimitri Faravel

En 2021, l’idée des Tables conviviales avait convaincu 70 bénévoles. KEYSTONE

Des assiettes bien remplies et des générations qui se rencontrent. Entre le 17 et le 27 décembre, les Vaudois volontaires pourront accueillir une personne âgée à leur table pour un moment de convivialité. Mises en place par la branche vaudoise de Pro Senectute, l’organisation suisse au service de la vieillesse, ces Tables de Noël ont pour objectif d’encourager un esprit de solidarité pendant la période des Fêtes, mais aussi et surtout, de lutter contre la solitude des seniors. En Suisse, le problème est récurrent pour les plus âgés et peut même constituer un vrai risque pour leur santé. Pour le contrer, il n’existe pas cent solutions: il faut se rencontrer, discuter, partager.

Avant les Tables de Noël, il y a eu les Tables conviviales. Organisées toute l’année, leur objectif est le même: permettre un rapprochement entre les générations. C’est Natacha Sciuscio, animatrice dans le Gros-de-Vaud, qui a pris un jour l’initiative de poursuivre cette opération durant les Fêtes, une période potentiellement très éprouvante pour ceux qui se retrouvent seuls. Un soir de décembre 2018, la première Table de Noël était installée. Le concept a fini par gagner tout le canton.

«C’est toujours plus difficile de faire le premier pas pour la personne qui est dans le besoin. C’est, en quelque sorte, admettre sa solitude. Mais j’espère que petit à petit, ces repas rentreront plus dans les mœurs.» Mehregan Joseph, coordinatrice des Tables conviviales

En 2021, l’idée avait convaincu 70 bénévoles. Pourtant, les seniors n’ont été qu’une quarantaine à participer. «C’est toujours plus difficile de faire le premier pas pour la personne qui est dans le besoin, explique Mehregan Joseph, coordinatrice des Tables conviviales. C’est, en quelque sorte, admettre sa solitude. Mais j’espère que petit à petit, ces repas rentreront plus dans les mœurs.»

Pour l’heure, Pro Senectute Vaud se réjouit des premiers seniors inscrits déjà pour la fin de cette année. Tous ceux qui souhaitent participer, aînés comme bénévoles, ont jusqu’au 7 décembre pour s’inscrire.*

