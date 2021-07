Dérive autoritaire - «Pour les Palestiniens, l’Autorité est aujourd’hui un boulet»

Alors que la révolte gronde en Cisjordanie contre l’Autorité palestinienne (AP), après la mort d’un opposant à Hébron, Xavier Guignard, chercheur à Noria Research, analyse la fracture entre Mahmoud Abbas et la société civile palestinienne.

Pourquoi ce mouvement dégagiste émerge-t-il maintenant?

Depuis des années, la société civile palestinienne a fait le constat que l’AP n’est pas à même de changer son avenir durablement, c’est-à-dire de régler la question de la colonisation et de l’occupation israéliennes. Pour autant, il y avait un pacte de non-agression entre les activistes et Mahmoud Abbas: il trouvait un appui indirect dans ces manifestants qui continuaient à nourrir l’idée d’une cause palestinienne à l’international, et de leur côté ceux-ci toléraient une Autorité qui au quotidien pouvait adoucir le joug de l’occupation, par la prise en charge de l’emploi par exemple. On savait que l’AP ne servait à rien sur le long terme, mais ce n’était pas l’ennemi numéro un. En retour, l’Autorité limitait le nombre de gens qu’elle considérait comme vraiment dangereux. Ce pacte a été rompu violemment par Mahmoud Abbas quand il a annulé les élections en avril, puis lorsqu’il s’est montré incapable de protéger les Palestiniens de Jérusalem, puis ceux de 1948 (les Arabes israéliens) et de Gaza en mai dernier. À ce moment-là, il s’est exposé à la vindicte populaire. Le divorce a été consommé et ce qui était un tabou pour beaucoup de militants depuis des années – exiger la fin de l’Autorité et le départ de Mahmoud Abbas, plutôt que se battre contre l’occupation – est devenu un mot d’ordre.