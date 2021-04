Assouplissement des mesures – Pour les restaurateurs, la réouverture des terrasses a un petit goût de cadeau empoisonné Si toute bonne nouvelle est bonne à prendre, certains restaurateurs jugent leur réouverture trop précoce au vu de la météo encore frisquette. Pour eux, difficile de sauver les meubles en n’ouvrant que la terrasse. Reportage à Nyon. Marine Dupasquier

À l’Hôtel-Brasserie Le Rive, Catherine et Yves Batardière s’activent à la mise en place de leurs deux terrasses, qui totalisent habituellement près de 120 couverts. Patrick Martin

«Ça va créer une discrimination entre les restaurateurs en fonction de la taille de leur terrasse, au point que certains ne comptent même pas rouvrir, c’est dommage», lance Yves Batardière, un peu agacé. Le patron de l’Hôtel-Brasserie Le Rive depuis cinq ans – associé avec le chef Laurent Michaux – reste de marbre devant les mesures d’assouplissement prononcées mercredi par le Conseil fédéral. Car si celles-ci ont provoqué une liesse chez les Suisses, certains restaurateurs, eux, restent sur leurs gardes.

Météo capricieuse

Avec ses deux belles terrasses situées en plein cœur du quartier du bord du lac, on aurait pourtant imaginé Yves Batardière plutôt serein. «Je suis un peu mitigé car ce n’est pas simple de n’ouvrir que notre terrasse au vu de la saison, surtout que les prévisions météo ne sont pas excellentes pour la semaine prochaine, précise-t-il. J’aurais largement préféré rouvrir totalement aux alentours du 15 mai et démarrer directement à plein régime. Là, je suis inquiet; ce serait regrettable de devoir tout refermer juste avant la belle saison.» Sans toutefois se laisser abattre – «On tient le coup!» – le tenancier sait qu’il pourra compter sur une clientèle fidèle qui ne manquera pas d’être au poste. «On a déjà pas mal de réservations qui ont été passées, les gens semblent impatients.»

«Mi-figue, mi-raisin»

À l’Hostellerie du XVIème siècle, lovée sous les jolies arcades de la place du Marché, même son de cloche chez Christophe Decurtins. Le sympathique bistrotier, aux manettes de l’établissement depuis vingt-huit ans, semble un poil las. «Je suis mi-figue, mi-raisin. Imaginez, il commence à pleuvoir des cordes à 13h15, où est-ce qu’on va placer les clients? Les arcades peuvent aider, mais ce n’est pas suffisant!» Également inquiet face aux températures peu clémentes, le patron s’explique: «Vous êtes au bord du lac, c’est super, mais ici entre deux pâtés de maison ce n’est pas l’idéal.» Comme son confrère de Rive, c’est la clientèle qui reste le nerf de la guerre de ce passionné. Et pas question de la décevoir. «On s’active car il faut refidéliser les gens, afin qu’ils voient qu’on est vraiment là et pas seulement sur les réseaux sociaux, lance Christophe Decurtins. On nous a donné le feu vert donc on va faire de notre mieux.»

Olivier Cornaz, chef de cuisine, et Christophe Decurtins doutent que la seule ouverture de leur terrasse suffise à leur faire reprendre leur rythme de croisière. Patrick Martin

Dans le jardin ombragé de l’incontournable restaurant de la Croix-Verte, l’humeur est au beau fixe. Et Julie Barnier, assistante de direction, n’a pas prévu de se laisser abattre pour deux sous. «On est joyeux, motivés, s’exclame-t-elle en riant. On va pouvoir revoir du monde et discuter avec de vraies personnes, on en a marre de ne parler qu’à nos lampes!» Ici, pas de pensées négatives, l’équipe semble confiante. «On espère qu’avec l’arrivée des beaux jours, on nous laisse de plus en plus d’amplitude. Et de toute façon, c’est pas dans nos habitudes de partir perdants!»

Derniers préparatifs

Avant leur réouverture lundi prochain, il reste une liste conséquente de tâches à effectuer, mais les restaurateurs n’en sont pas à leur première fois: prendre connaissance et afficher les règlements de l’OFSP, mettre en place les tables en respectant la distance de 1 m 50 dos à dos, s’attaquer aux grands nettoyages, faire ses commandes en suffisance, assurer une préparation impeccable en cuisine… «Et remettre des fleurs, pour montrer qu’on est ouverts, afficher de la couleur, faire revivre l’établissement tout simplement!» conclut Julie Barnier d’une voix enjouée.

Julie Barnier, Salvatore De Palma et Pascale Vollenweider sont optimistes malgré la réouverture partielle du restaurant de la Croix-Verte. Patrick Martin

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.