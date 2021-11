Enseigner les cultures d’origine – «Pour l’État, nos cours de langue ne comptent pas vraiment» Les écoles qui entretiennent les racines des petits Vaudois disent souffrir par manque de moyens financiers et logistiques. Elles demandent au Canton d’en faire plus. Romaric Haddou

Les cours de l’école Païdos, lancée en 2017, connaissant un franc succès. Ce mercredi, une trentaine d’enfants assistent à un atelier de cuisine pour découvrir des spécialités latino-américaines. Mais la structure craint pour son avenir, déplorant un soutien très relatif des autorités. Florian Cella

La cuisine latino-américaine est à l’honneur, ce mercredi après-midi, au collège de la Bourdonnette. Les élèves de l’école Païdos ont droit à un atelier pratique avec supplément dégustation. Entourés de quatre enseignantes, les petits préparent des alfajores (sorte de macarons à la confiture de lait) tandis que les grands concoctent des cocadas (boulettes crémeuses entourées de noix de coco râpée).

L’objectif n’est pas seulement gustatif, il s’agit aussi de découvrir un pan de culture. C’est la raison d’être de la structure née en janvier 2017.

Deux heures par semaine, elle connecte les petits Latinos vaudois (4 à 12 ans) à leurs racines via l’enseignement de l’espagnol et une plongée dans les traditions latino-américaines. En jargon administratif, on dit qu’elle dispense des «cours de langue et culture d’origine» (LCO).