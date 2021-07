Travaux ferroviaires – Pour l’été, le Léman Express boude la rive du lac Du 9 juillet au 29 août, les trains régionaux sont remplacés par des bus entre Genève et Coppet. La voie et des haltes seront refaites. Marc Moulin

Genthod-Bellevue est l’une des dix gares de la Rive droite du lac où prendre le train ne sera plus possible du 9 juillet au 29 août. M.M.

Alors que les beaux jours provoquent une ruée vers les rivages lacustres, le Léman Express prend la direction inverse. Les trains régionaux seront le grand absent de l’été sur la rive droite du lac. Dès le vendredi 9 juillet à 21 h et jusqu’au dimanche 29 août inclus, ce trafic ferroviaire sera remplacé par des bus entre Genève et Coppet.

Les CFF profitent de l’accalmie estivale pour réaliser des grands travaux dont la nécessité est connue de longue date. D’une part, il s’agit de rénover entièrement celle des trois voies qui courent en parallèle sur ce tronçon dédiée au trafic régional. Située côté lac du faisceau ferroviaire – alors que ses deux voisines placées côté Jura se spécialisent dans le trafic de longues distances –, cette troisième voie n’est déjà plus toute neuve puisqu’elle a été mise en service en décembre 2004.

Vide périlleux

«Ces travaux permettent de maintenir la fiabilité et la sécurité du réseau ferroviaire», justifient les CFF. Et la concentration du chantier sur les vacances d’été permet d’éviter que les «festivités» ne se prolongent durant un semestre entier.

Par ailleurs, trois stations du tronçon doivent subir une mise aux normes. Aux Tuileries, à Versoix et à Pont-Céard, un vide ou une dénivellation peuvent apparaître entre le quai et le marchepied du train. La loi ne tolère plus ces écueils qui empêchent les personnes en fauteuil roulant de prendre le train de façon autonome. Ce défaut peut s’avérer périlleux pour n’importe qui: le 29 janvier 2020, une usagère s’était grièvement blessée à la jambe, laquelle avait dérapé dans le gouffre séparant le train du quai.

Solutions de secours

Les quais de ces trois gares seront donc rehaussés ou allongés et des rampes d’accès sont prévues aux Tuileries et à Pont-Céard, stations où le confort des passagers en attente sera de plus amélioré. On traitera en outre des soucis d’étanchéité et de drainage.

Le trafic reviendra à la normale le 30 août à 5 heures du matin. D’ici là, des bus de remplacement desserviront toutes les trente minutes les gares délaissées, à l’exception de Chambésy, commune desservie par la ligne TPG 20. Le parcours sera plus long. Le RegioExpress s’arrêtera exceptionnellement à Versoix en heures de pointe les jours de semaine et desservira toutes les haltes entre Genève et Annemasse.

Autres anicroches: Annecy perd à nouveau temporairement sa liaison directe avec Genève avec un transbordement obligatoire à Annemasse. Enfin, des travaux en gare de Meyrin forceront à remplacer par des bus certains trains L5 du 13 au 30 août.

