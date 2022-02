L’invité - Pour l’inclusion, c’est ici et maintenant

Le 9 mars prochain, la Suisse sera examinée par le Comité de l’ONU sur son application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap (CDPH). Cette Convention internationale, que la Suisse a ratifiée en 2014, fixe le principe de l’inclusion à tous les niveaux de la vie de la citoyenne et du citoyen.

En Suisse et dans notre canton, où en est-on avec ce principe? Prenons quelques exemples. Y garantit-on un réel choix du lieu de vie? Le choix du lieu et du mode de vie est primordial pour tout individu. En Suisse, le système de financement tend à favoriser la vie en institution au détriment de la vie à domicile. Implicitement, cela induit dans les esprits que la norme pour le handicap est la vie en institution.

«Il faut développer et offrir un modèle de financement qui permette le choix de la vie à domicile.»

Or, et sans vouloir opposer la vie à domicile et la vie en institution, qui demeure dans bien des cas l’unique solution, il faut développer et offrir un modèle de financement qui permette le choix de la vie à domicile. Il s’agit de rattraper le retard sur le financement de la vie à domicile tout en veillant à ne pas déshabiller Paul pour habiller Jean.

Permettons-nous l’inclusion dans le monde du travail? La Suisse a un système économique très libéral, cela complique l’inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Les principes de rentabilité et de compétitivité économiques ne jouent pas en faveur des personnes en situation de handicap. Il faudrait se demander si le système économique de la Suisse est vraiment compatible avec l’inclusion de toutes et tous?

Les droits politiques sont-ils garantis pour toutes personne en situation de handicap? En octobre dernier, le Grand Conseil a accepté une motion du député Hadrien Buclin (SolidaritéS) demandant une révision de la Constitution vaudoise afin que les personnes sous curatelle de portée générale puissent conserver leurs droits politiques à l’instar de ce qui a été voté en 2020 dans le Canton de Genève.

Droit de vote et d’éligibilité perdu

Pour rappel, alors que le Canton de Vaud prononce plus qu’ailleurs des curatelles de portée générale, les personnes sous celle-ci se voient automatiquement privées du droit de vote et d’éligibilité. Ce fait est contraire à la CDPH. Au printemps dernier, le Grand Conseil a renvoyé deux motions au Conseil d’État. L’une de l’UDC Julien Cuérel et l’autre du socialiste Arnaud Bouverat. Ces textes demandent une loi cantonale sur le handicap ainsi que la mise en conformité de la législation vaudoise avec la CDPH.

Le dossier va revenir au Grand Conseil avec un projet du gouvernement pendant la prochaine législature. Celles et ceux qui seront appelés à légiférer seront connus au soir du 20 mars prochain, à l’issue des élections cantonales vaudoises. L’enjeu est crucial pour les 20% de personnes en situation de handicap vivant dans ce canton.

Julien-Clément Waeber Afficher plus Président de Forum Handicap Vaud, président de Cap-Contact Association, conseiller communal PS, Chavannes-près-Renens Felix Imhof

