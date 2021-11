Cinquième vague – Pour lutter contre Omicron, la troisième dose risque d’être musclée Les producteurs de vaccins testent de nouvelles armes contre le mutant qui effraie la planète entière. Lucie Monnat

Les fabricants des vaccins annoncent étudier l’impact réel du variant sur leur produit. Getty Images/iStockphoto

Il a un nom de supervilain d’une série Marvel et fait paniquer le monde depuis trois jours. Omicron, le variant parti d’Afrique du Sud et présent sur le sol européen depuis vendredi, a été déclaré «préoccupant» par l’OMS. Autour de nous, l’étau se resserre: après l’annonce d’un premier cas détecté en Belgique, la mutation a été décelée samedi au Royaume-Uni, et potentiellement en Allemagne, aux Pays-Bas et en République tchèque.

Une des craintes liée au variant Omicron est sa capacité à diminuer encore l’efficacité des vaccins anti-Covid. Les vaccins s’attaquent à la protéine Spike, cette petite pince qui donne son aspect hérissé au virus et sert à pénétrer dans nos cellules. Or, selon les premières observations, ce variant initialement nommé B.1.1.529 présente une protéine Spike complètement différente de la souche initiale du coronavirus.