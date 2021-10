Événement culturel à Lausanne – Pour mieux apprivoiser la haine, disputons-nous! La première édition de «La Dispute» vise à cerner ce sentiment qui infeste nos sociétés. Au menu, joutes verbales, films et visites au Palais de Rumine. Natacha Rossel

Argumenter, contester, convaincre. S’enflammer, un peu. Raisonner, surtout! Le débat, maîtrisé, tempéré, sera au cœur de la première édition de La Dispute. Initiée par l’association Disputons-nous, cette manifestation tout public investira le Palais de Rumine, à Lausanne, vendredi et samedi.

Entre joutes oratoires, promenades guidées dans les musées et projections de films, une pléiade d’experts et d’expertes dégaineront leurs armes verbales, dans le sillage des disputations d’antan – dont la fameuse Dispute de Lausanne qui a mené le Pays de Vaud à embrasser le protestantisme en 1536. «J’ai la conviction qu’on ne se parle pas assez, observe Charles Kleiber, président de l’association et ancien secrétaire d’État à l’éducation et à la recherche. Or, le conflit civilisé a une fonction régulatrice dans la société.»