Cancer et Covid – «Pour moi, la pandémie a été une bouffée d’oxygène» La crise sanitaire a-t-elle eu des répercussions sur la prise en charge des cancers? Deux malades témoignent. Romaric Haddou

Natacha Romano et Dom Bozzer ont vécu des expériences différentes mais louent tous les deux la prise en charge de leur maladie malgré la pandémie. Ils évoquent aussi l’importance de l’aspect social. Florian Cella et Patrick Martin

Parce qu’elle accapare le système de santé, la pandémie de Covid-19 laissait craindre des répercussions sur le dépistage et la prise en charge des autres maladies, notamment des cancers. Un an après le début de la crise, quelques récits émergent, surtout à l’étranger, qui légitiment les interrogations. Qu’en est-il ici? Deux personnes touchées racontent leur expérience.

À lire: Les spécialistes craignent des répercussions sociales plus que médicales.

Natacha Romano, 42 ans, Belmont-sur-Lausanne.

Natacha Romano explique pourquoi elle estime que la pandémie a favorisé sa rémission. Florian Cella

«En avril 2019, on m’a détecté un cancer du sein. Je rentrais d’un voyage professionnel aux États-Unis, je me sentais fatiguée, je n’étais pas vraiment moi-même. La biopsie a révélé un cancer de stade 2 invasif. Quinze jours plus tard, j’ai subi une double mastectomie avec reconstruction. J’avais cinq tumeurs dans le sein gauche. Les dernières retouches sur les implants définitifs ont eu lieu en décembre. Tout est donc allé très vite et j’ai recommencé à travailler début 2020.