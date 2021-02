Un jour, elle se sent tout à coup si mal qu’elle est contrainte de s’allonger sur un banc, au milieu de la cohue d’un grand boulevard parisien. Sensation de mourir. Malaises et crises de panique, qui s’avéreront être les effets des viols subis à 13 ans. C’est l’histoire de l’animatrice Flavie Flament. Et le calvaire d’innombrables femmes surtout (et d’hommes, parfois), violées, abusées, protégées un temps par l’amnésie traumatique - autodéfense du cerveau pour ne pas sombrer dans la folie.

Lire aussi: «J’utilise enfin le terme correct: j’ai subi des viols!»

Pour ces anonymes, Nicole Uzun témoigne des conséquences désastreuses de s’être vu introduire des doigts d’adultes dans son sexe d’enfant. Pourquoi ce crime ne serait-il pas considéré comme un viol en Suisse, alors qu’il l’est en Europe? Comment est-il possible que l’archaïque définition (de stricte pénétration pénovaginale) subsiste comme variante dans l’avant-projet de révision du Code pénal? La Suisse veut-elle devenir la honte du continent?

Il y est aussi écrit qu’il serait «disproportionné» d’appliquer la même peine plancher pour les viols sur adultes que pour les actes sexuels sur enfants. Le législateur semble ignorer que les conséquences peuvent être aussi délétères, voire davantage. Il doit aussi se mettre dans le crâne que la contrainte violente est inutile, lorsque la victime est déjà incapable de se débattre. La littérature scientifique décrit bien ce mécanisme dit des trois F ( fight, flee, freeze), soit combattre, fuir, se figer: le psychisme choisit la sidération lorsque les autres voies sont impossibles.

Les drames d’enfance de Nicole Uzun possèdent un point commun avec Flavie Flament (face au photographe David Hamilton), avec Vanessa Springora (face à l’écrivain Gabriel Matzneff), ou au frère de Camille Kouchner (face au politologue Olivier Duhamel): les adultes ont déserté leur obligation de protection de ces mineurs - voire pire, se sont rendus complices par la mise à disposition du corps de l’enfant. Lorsque les adultes ont fait défaut, la société se doit au minimum d’offrir aux victimes les mots justes pour panser leurs plaies.