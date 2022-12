Théâtre à Morges – Pour ne plus être un mouton dans le troupeau Le Théâtre des Trois P’tits Tours affiche tout le mois de décembre un conte pour grands et petits qui explore le rapport à la différence et la tolérance. Cédric Jotterand

Les moutons farfelus – qui ont remplacé le mouton noir – parviendront-ils à se frayer une place dans le troupeau conventionnel incarné par la troupe des Trois P’tits Tours? THÉO BENJAMIN

Avec déjà deux spectacles derrière lui, le Théâtre des Trois P’tits Tours, dont on sent bien le vent créatif et la dynamique du moment, s’attaque à son morceau de choix du 9 au 31 décembre avec «Moutons», une création d’envergure pour une troupe toujours fidèle à sa «baraque» en bois en bordure du parc des Sports de Morges.

Ce conte d’une actualité brûlante – quelle place pour la différence dans une société uniformisée? – est mis en scène par un compagnon presque éternel de la ville, Gérard Demierre, la musique étant dans les mains d’Hélène Zambelli. «Ce spectacle représente notre marque de fabrique: la création et la mise en place de beaux projets», résume Marc Desplos, membre du comité et dramaturge sur ce coup. «C’est un événement important pour nous avec une quinzaine de comédiens, un petit chœur d’enfants constitué pour l’occasion.»

Reprise actualisée

Douze représentations sont au programme, dont un spectacle avec repas le 31 décembre, et le responsable insiste sur le fait que le spectacle a une vocation familiale. «Nous avions monté en 2008 les Moutons bleus – allusion au spécimen de la Fête des Vignerons de l’époque – sur tonalité d’opérette. L’idée était de le reprendre sous forme de conte musical – avec danse et même body percussion! – en mobilisant les comédiens de la troupe, mais avec quelques changements dans le texte pour coller à l’actualité.»

«Dernière notre approche assez naïve du sujet, nous espérons que les questionnements seront dans les esprits.» Marc Desplos, membre du comité des Trois P’tits Tours

L’enjeu est de voir si des moutons un peu originaux et farfelus peuvent se démarquer dans un troupeau conventionnel. «L’acceptation des autres, l’accueil, le respect de la différence sont au cœur de la société. Notre «Moutons» se veut assez naïf, un choix volontairement assumé en espérant que derrière cette approche, les questionnements seront présents dans les esprits.»

En plus de s’éclater sur le petit bijou qu’est ce théâtre, les Trois P’tits Tours ont aussi une vocation qu’ils suivent depuis toujours. «Nos membres sont bénévoles, mais nous faisons intervenir les professionnels dès que nous le pouvons, comme ici Gérard Demierre et Hélène Zambelli, se réjouit Marc Desplos. Nous avons la chance d’avoir à Morges deux théâtres complémentaires, avec deux publics différents, qui permettent de précieux échanges, comme c’est aussi le cas avec Le Livre sur les quais.»

Saison riche

À noter encore que, du 13 au 15 janvier 2023, c’est l’œuvre de Blaise Hofmann, «Folklores», qui sera sur le devant de la scène alors que la saison s’achèvera avec la représentation de «Cannibales», une comédie grinçante qui traite de la place de l’individu au centre de son environnement familial et amical, sur un texte écrit par Marc Desplos et une mise en scène de Julien Rochat.

Cédric Jotterand est journaliste à la rubrique vaudoise, responsable du bureau de Morges. Il est par ailleurs rédacteur en chef du Journal de Morges, lauréat du Prix BZ du journalisme local. Plus d'infos @JotterandC

