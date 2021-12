Relations Suisse-UE – Pour Noël, le PS offre à Cassis un plan de sortie de crise Six mois après l’enterrement de l’accord-cadre, les socialistes ont élaboré une feuille de route en trois étapes pour renouer avec Bruxelles. Florent Quiquerez

Pour Cédric Wermuth, coprésident du PS, ce plan s’adresse tant à Berne qu’à Bruxelles. Keystone

Le cadeau arrivera le 24 décembre. Pas sous le sapin d’Ignazio Cassis, mais dans sa boîte aux lettres de ministre des Affaires étrangères. À l’intérieur, une feuille de route élaborée par le PS pour sortir de l’impasse européenne.

Brigitte Crottaz (VD) est membre de la Commission de politique extérieure. Elle fait partie de ceux qui ont travaillé à ce document. Pour elle, il faut renouer le dialogue avec l’Union européenne (UE) en mettant la pression sur le Conseil fédéral pour qu’il soit proactif. «Les relations se sont tendues et on sent bien que si on ne fait rien, les choses vont s’aggraver.»