Basilique du Valentin – Pour Noël, Notre-Dame de Lausanne dévoile sa nef et sa fresque L’édifice rouvre entièrement pour les Fêtes. Puis, dès le 16 janvier 2023, la suite des travaux de restauration commencera dans la seconde partie de l’église. Catherine Cochard

Sur cette photo, on voit bien la démarcation entre la peinture blanche des murs de la partie fraîchement rénovée et la brune déposée lors d’une restauration réalisée dans les années 1970. FLORIAN CELLA

On pénètre d’habitude dans les églises en chuchotant et en marchant sur la pointe des pieds… Mais ce jeudi, dans la basilique du Valentin, on passe l’aspirateur, on perce et on ponce. Le temps presse: samedi, l’édifice sera rouvert dans sa totalité pour la veillée puis la messe de Noël.