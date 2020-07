Tourisme et Covid dans le Chablais – «Pour nous, les effets du virus se feront sentir l’an prochain» À la barre du tourisme d’Aigle, Leysin et Les Mosses, Patrick Bürgin évoque la crise actuelle et ses effets à retardement pour le secteur. David Genillard

Patrick Bürgin a repris la tête de l’Association touristique Aigle-Leysin-Les Mosses en mars 2019. Chantal Dervey

Patrick Bürgin se décrit comme un chef d’orchestre. «Les musiciens, ce sont mes collègues et nos partenaires.» Arrivés à la tête de l’Association touristique Aigle-Leysin-Les Mosses (ATALC) privée pendant plus de six mois de directeur, le Villenevois d’origine a dû réécrire une partie de la partition. Avant que d’autres fausses notes, soufflées par le coronavirus, viennent s’y ajouter. Interview.