[29/42] À Vaud l’eau – «Pour nous sourciers, l’eau souterraine vibre comme une musique» Le travail des quêteurs d’eau repose moins sur la magie d’une baguette que sur la faculté à se focaliser sur un ressenti. Damien Évéquoz transmet ce savoir dans son École de sourcellerie. Flavienne Wahli Di Matteo

Le sourcier Damien Évéquoz effectue ici un travail «urbain», recherchant la cause d’une infiltration dans une propriété. Olivier Vogelsang

L’instant d’avant, Damien Évéquoz plaisante avec son collègue, en lui passant une branche de noisetier: «Fais gaffe, j’ai changé les piles ce matin.» L’instant d’après, son regard se rive au sol. Le sourcier amorce une marche lente, presque recueillie, le long du mur extérieur d’une villa d’un quartier résidentiel. Pointées vers l’avant, deux longues tiges de cuivre sont appuyées contre sa poitrine, une dans chaque main.

Sous le rebord de son grand chapeau, il se concentre sur un ailleurs perçu de lui seul, ses lèvres psalmodiant des vocables inaudibles. Soudain, les tiges s’écartent, l’une vers la droite, l’autre vers la gauche pour reprendre leur parallélisme initial quelques pas plus loin. «Il y a une faille ici.» Nos yeux se lèvent vers la façade de l’habitation. Pile aux endroits où les tiges métalliques ont réagi, deux fissures lézardent le crépi. Preuve que, sous terre, une invisible cartographie influence les choses et les êtres.

La propriétaire du logement observe le manège, pantoise. Depuis quelques années, des taches d’humidité apparaissent en été sur le sol de sa buanderie. Inquiète, elle a d’abord mandaté une société spécialisée dans les détections de fuites. Bredouille, l’entreprise a transmis les coordonnées du sourcier. «Même les agents d’assurances m’appellent. Ils ont confiance en notre travail.»

Damien Évéquoz aime s’entourer de confrères pour partager ses résultats. Pietro Doldo, qu’il a formé dans son École de sourcellerie, l’accompagne pour ce mandat. Olivier Vogelsang

Ni farfelu ni fanfaron

C’est que le sourcier n’est plus perçu comme un farfelu œuvrant dans la quiétude des alpages, muni d’une baguette magique en quête d’un hypothétique jaillissement d’or bleu. Pour empirique – et parfois inexpliqué – qu’il soit, son savoir fait merveille en milieu agricole et urbain. «J’obtiens 90% de réussite», assure-t-il. Sans fanfaronnade, ce n’est pas le genre: «J’ai fait sourcier parce que j’étais incompétent en tout, sauf en ça. J’étais un mauvais intellectuel et un mauvais manuel, alors voilà…»

«Ce travail pompe toute votre énergie. Le soir, je suis vidé, je ne peux pas inviter des amis à la maison.» Damien Évéquoz

Alors voilà Damien Évéquoz qui crapahute entre Vaud et le Valais, acceptant deux mandats par jour, davantage en cas d’urgence. «Mais j’évite de multiplier parce que ce travail pompe toute votre énergie. Le soir, je suis vidé, je ne peux pas inviter des amis à la maison.» Ce métier, l’ancien vendeur de camping-cars l’a choisi «parce qu’il faut aimer ce avec quoi on travaille. Ma maman disait qu’en me promenant, enfant, je pouvais m’arrêter des heures pour regarder l’eau couler.»

Faire taire le «mental» et entrer dans le «ressenti», c’est la base du métier de sourcier. «Souvent, mes élèves me demandent: «Mais Damien, comment fait-on taire le mental?» Je leur réponds que si on est dans le mental, on ne ressent rien. Si on ressent, on ne pense plus.» Olivier Vogelsang

Branches et smartphone

S’initiant d’abord à la géobiologie (l’art d’harmoniser les habitats), il va croiser la route d’un sourcier valaisan cherchant à passer le témoin. «Il m’a abordé lors d’une conférence que je donnais sur la présence de croisements de veines d’eau sous les lieux sacrés. Je sentais bien que la vente, ce n’était pas mon truc. J’ai accepté.»

Retour au mandat du jour. Passant de la branche d’arbre au smartphone – pour répertorier les résultats –, Damien Évéquoz et son confrère Pietro Doldo arpentent la propriété, balisent des emplacements. Failles, veines d’eau, profondeur, débit, leurs résultats se recoupent.

«Travailler avec l’invisible, ce n’est pas rassurant.» Damien Évéquoz

Bien qu’il parvienne à des conclusions qui bluffent jusqu’au plus sceptique des scientifiques, Damien reste humble: «Travailler avec l’invisible, ce n’est pas rassurant. C’est pour ça que j’aime partager avec d’autres sourciers. J’ai un groupe d’échange avec mes élèves et régulièrement certains m’accompagnent sur le terrain.»

En plus d’exercer son art à plein temps, le résident d’Aubonne a fondé son École de sourcellerie (lire l’encadré). Pietro Doldo s’y est formé: «Je viens de la technique. Pour moi, il faut que tout soit expliqué et mesuré, raconte le vendeur de dameuses. Cette pratique a éveillé des choses enfouies. J’ai dû apprendre à faire confiance au ressenti, à la vie.»

La sourcellerie, cela s’apprend Afficher plus C’est une école dont la classe est en pleine nature et dont l’examen final ne sert pas à «juger» mais à «donner confiance». Ce qui a commencé en 2006 par un bref cours s’est mué dès 2008 en cursus d’une dizaine de journées, pour de petits groupes. Dans son École de sourcellerie, Damien Évéquoz forme quelque 25 personnes par année, sillonnant l’arc lémanique et le Gros-de-Vaud. Il n’y a pas d’apprenti sourcier «type»: «Ce sont surtout des curieux ou des gens de métiers voisins, dans le forage ou la détection de fuites, détaille-t-il. J’accueille aussi des hydrologues, des employés de services techniques, des fontainiers, notamment le fontainier de la Ville de Lausanne. C’est une corde de plus à leur arc et certains finissent par baisser leur temps de travail pour pratiquer la sourcellerie.» Chacun peut accéder à ce savoir, même si certains vont être naturellement plus doués que d’autres, «comme pour jouer d’un instrument de musique», image le formateur. Le cursus s’achève par cet examen d’une journée où les novices vont élaborer la cartographie souterraine de trois terrains, préalablement soumis à la détection de quatre sourciers. Le tout se termine en partage, un maître-mot dans cette corporation où l’on s’entraide beaucoup. «Pour moi, cet examen est rassurant, car même des gens qui n’y croient pas ont des résultats», conclut le fondateur de l’École de sourcellerie.

Justement, comment marche la «sourcellerie»? «On n’en sait fichtre rien», se marrent les complices. Ils évoquent néanmoins ce savoir qui ne figure dans aucun manuel, mais dont les résultats se superposent aux conclusions des géologues et hydrologues.

Dans la mallette du sourcier, un matériel sommaire: «Ce sont des outils vite amortis!» Les tiges de cuivre et la baguette servent à la détection proprement dite. La hache, le maillet, le spray vont servir pour indiquer les emplacements d’éventuels forages, en taillant des pieux ou en marquant du goudron. Olivier Vogelsang

Leurs accessoires tiennent dans une mallette: tiges de cuivre, baguette en forme de «Y», hache, piquets et spray – pour marquer des emplacements. Mais le principal outil du sourcier, c’est lui-même: «Pour trouver de l’eau, on se déconnecte du «mental» et on active le «ressenti». On ne se sent pas très bien à la verticalité d’une veine d’eau – d’ailleurs les animaux ne s’y installent jamais. On ressent une baisse d’énergie dans tout le corps.»

C’est cette inflexion du tonus qui fait plonger vers le sol la fameuse baguette en Y, maintenue en tension entre les mains du sourcier. L’essence choisie a-t-elle des propriétés particulières? Que nenni. «On prend simplement un bois assez souple pour ne pas casser à chaque utilisation. Ici, nous utilisons du noisetier, les collègues en Italie de l’olivier, au Sri Lanka du palmier.»

Ressenti et pragmatisme

Faut-il avoir une prédisposition? «Non. Il suffit d’apprendre à faire taire le mental et se focaliser sur le ressenti», répond Damien, main plaquée sur le ventre. De là à percevoir la présence de liquide à plusieurs dizaines de mètres sous le plancher des vaches… «On ne sait pas si c’est l’eau contenue dans nos cellules qui est sensible à l’eau souterraine. Mais on sait qu’en coulant dans le terrain l’eau crée une friction qui dégage une énergie. C’est une fréquence vibratoire, un peu comme une musique.»

Le pendule aide Damien Évéquoz à se concentrer. © Olivier Vogelsang

«Le pendule, personnellement je n’y crois pas vraiment. Mais si tu vas sur un alpage et que t’as pas de pendule, t’es pas sourcier.» Damien Évéquoz

La mallette contient aussi un pendule: «Personnellement je n’y crois pas vraiment. Mais si tu vas sur un alpage et que t’as pas de pendule, t’es pas sourcier, s’amuse le pro. Alors je l’utilise pour me concentrer, me mettre dans ma bulle.»

Autour de la villa, le travail s’achève: en moins d’une heure, les sourciers ont détaillé le sous-sol de la propriété et évoqué une piste: la bâtisse est construite à la jointure entre deux veines d’eau, comme il s’en trouve des centaines sous nos pieds. «Mais si on construit par-dessus, cela exerce une pression et peut faire remonter de l’eau vers la surface. C’est peut-être une explication au problème.»

Toute la propriété est passée au peigne fin, ou plutôt à la tige fine. Les résultats sont minutieusement consignés dans un rapport, qui servira aussi aux assureurs pour évaluer le remboursement éventuel de frais de recherche d’une fuite ou d’une infiltration. Olivier Vogelsang

Pragmatique, le sourcier recommande néanmoins d’examiner les cheneaux, qui n’ont pas été curées de longue date, et livre des conseils, jusqu’au remboursement de ses investigations. Elles sont prises en charge par les assurances lorsque la présence d’eau sous le radier est avérée.

«Les agents d’assurances m’appellent souvent car je reviens moins cher.» Damien Évéquoz, sourcier

«Les assurances m’appellent souvent car je reviens moins cher. J’ai travaillé une fois pour un couple qui avait investi 250’000 francs pour refaire le drainage autour de sa maison, sans résoudre son problème d’humidité. Ils avaient augmenté leur hypothèque, la femme avait repris un boulot. Or il suffisait d’un forage à 30 mètres pour en finir. Quinze mille francs et c’était réglé… Nous sommes là pour aider à trouver la petite veine, la petite faille qui fera la différence.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.