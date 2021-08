Avant ses débuts à l’US Open – Pour Novak Djokovic, le plus dur commence Le Serbe part à la conquête d’un 21e Grand Chelem qui ferait de lui le seul détenteur du record, devant Federer et Nadal. Les deux semaines à venir s’annoncent brûlantes. Jérémy Santallo

Novak Djokovic à l’entraînement ce week-end à New York. Getty Images

Sept matches. C’est ce qui sépare Novak Djokovic, 34 ans, du Grand Chelem calendaire et d’un 21e sacre, soit un de plus que ceux à qui il dispute le titre subjectif de meilleur joueur de tous les temps, ses rivaux d’une vie, Roger Federer et Rafael Nadal. S’il triomphe à l’US Open, le dernier «Majeur» de l’année, le Serbe aura soulevé tous les trophées des quatre grands tournois (avec l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon) de la saison. Un exploit que seul l’Australien Rod Laver a accompli, en 1969, depuis le début de l’ère Open, il y a cinquante-trois ans. À quelques heures de l’entrée en lice du patron du circuit ATP (1er tour la nuit prochaine contre le Danois Holger Vitus Nødskov Rune, 18 ans et 145e joueur mondial), gros plan sur ces éléments qui peuvent encore priver le natif de Belgrade du graal.