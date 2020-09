Environnement – Pour protéger le climat, on récolte les promesses La campagne «MyPromise» permet à tout un chacun de faire une promesse en faveur de la protection du climat, en Suisse.

Chacun peut faire un geste pour préserver le climat. Photo d’illustration/Keystone

L’action «MyPromise» est lancée par l’AEE Suisse, l’organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, dans le cadre de sa Mission Zéro. D’ici au 27 mai 2021, date de la première Journée nationale du climat, «un maximum de promesses doivent être recueillies», a écrit l’AEE Suisse dans un communiqué jeudi. L’organisation attend non seulement des promesses personnelles de la part de la population mais aussi celles d’entreprises et d’organisations.

Les promesses pour réduire les émissions de CO2 «par de simples changements au quotidien» peuvent concerner la mobilité, l’alimentation, les achats ou l’habitat. Comme le changement climatique se fait sentir «partout», selon l’AEE Suisse, l’inscription «MyPromise» sera visible jusqu’au printemps prochain à différents endroits de la Suisse.

«MyPromise» s’engage en faveur de l’objectif d’une Suisse climatiquement neutre d’ici 2050. Les entreprises partenaires Electrolux, Tetrapak, BKW et Nestlé ont déjà formulé leurs propres promesses.

ATS/NXP