Hockey – Pour que le LHC ne «marche jamais seul» à nouveau A l'aube du centenaire du club vaudois, l’association Virage Ouest Lausanne et la Section Ouest 1993 souhaitent remettre au goût du jour la banderole mythique qui égayait Malley. Robin Carrel

La banderole derrière de Lausannois en joie en 2013. VQH

«LHC tu ne marcheras jamais seul, car ta route sera la nôtre à jamais». De 1988 jusqu’à la destruction de la vénérable patinoire de Malley en 2017, le kop lausannois était surplombé par une banderole, qui était restée dans le cœur de pas mal de générations de supporters vaudois.

Celle-ci avait ensuite disparu, ne trouvant pas sa place à Malley 2.0. La Vaudoise aréna n'a, quant à elle, pas une architecture compatible avec sa taille et les règles anti-incendies y sont bien davantage drastiques qu’à l’époque. Mais l’association Virage Ouest Lausanne et la Section Ouest 1993 ne se sont pas découragées pour autant.

Succès presque immédiat

Elles ont lancé un financement participatif pour pouvoir en confectionner une nouvelle. «Cette banderole est devenue avec le temps un emblème pour des générations de fans, l’idée est donc justement de faire participer le plus de monde à la création de la banderole, afin que chacun(e) puisse s’identifier à celle-ci», est-il écrit sur la page où les fans peuvent prendre part à la collecte.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans du LHC ont répondu présent! Les supporters espéraient récolter au minimum 8000 francs pour assurer la couture et l'impression de la banderole, ainsi que l'achat du matériel servant à animer le virage lors de l'inauguration de celle-ci.

En quelques heures, via le site «We make it», elle avait déjà quasiment atteint son but (près de 7000 francs récoltés vendredi à 14 heures 30)! La recherche de fonds ne s'arrêtera toutefois pas en si bon chemin, puisque si la somme est atteinte, le surplus servira à effectuer d'autres animations, plus tard dans la saison.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. @RobinCarrel

