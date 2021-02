Diagnostic urbain à Lausanne – Pour que les espaces publics portent mieux leur nom La Municipalité, guidée dans son action par un rapport du bureau Gehl, souhaite rendre la priorité aux utilisateurs des rues plutôt qu’aux autos qui les traversent. Laurent Antonoff

La Ville veut rendre les rues plus conviviales, comme ici à Benjamin Constant. PHOTO: PATRICK MARTIN PATRICK MARTIN

Rendre les espaces publics… publics. Cela ressemble à une gageure, mais c’est bien la politique qu’entend mener la Municipalité de Lausanne au plus tôt. Une mue qui passera par davantage de verdure, de zones de rencontres, d’eau, d’espaces ludiques et de places pour les femmes et les seniors. En une phrase, énoncée ce jeudi par la directrice de la mobilité Florence Germond au moment de préciser sa politique d’aménagement: «Penser à nos rues pour celles et ceux qui les utilisent, plutôt que pour les automobiles qui les traversent.»

C’est sur la base d’un diagnostic urbain, confié au célèbre bureau danois d’urbanisme Gehl, que la Ville compte donner un nouveau visage à ses espaces publics. «Ils appartiennent à toutes et à tous les Lausannois. Ce sont eux qui les possèdent», a rappelé la municipale.