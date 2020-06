Finance internationale verte – Pour que les milliards de la BNS protègent aussi le climat Le Conseil fédéral est prêt à fixer des objectifs de développement durable à la Banque nationale. Si le parlement dit oui, ce sera une première. Florent Quiquerez

Thomas Jordan, le directeur de la BNS, pourrait bientôt devoir tenir compte de critères de durabilité pour gérer la politique monétaire de l’institution. keystone-sda.ch

Qui est le plus gros émetteur de CO 2 du pays? Non, ce n’est ni le logement, ni les transports, ni l’industrie, mais la Banque nationale suisse (BNS). Un rapport de 2018 des Artisans de la transition montrait que les investissements de la BNS dans les énergies fossiles suscitaient autant d’émissions de CO 2 que la Suisse entière. Une situation ubuesque alors que le parlement travaille sur une loi visant à limiter les gaz à effet de serre. Une situation que les autorités politiques semblent enfin prêtes à corriger.