JO 2022 – Pour Ralph Stöckli, un bilan helvétique bien, mais pas top La Suisse a ramené 14 médailles des Jeux de Pékin. De quoi satisfaire le chef de mission de Swiss Olympic, qui a toutefois connu aussi quelques déceptions. Robin Carrel Pékin

«Comme chef mission, on peut dire que j’ai connu beaucoup de bonheurs ces deux dernières semaines, mais quelques moments difficiles aussi.» L’ancien curleur Ralph Stöckli a fait le bilan, dimanche, des Jeux olympiques d’hiver 2022 et c’est vrai qu’il y a eu à boire et à manger du côté suisse. Il a aussi voulu remercier la Chine d’avoir réussi à organiser ces joutes et tous les incroyables bénévoles locaux, tellement dévoués et souriants, même si leurs masques et leurs visières n’aidaient pas.

Le record de 15 médailles n’a pas été atteint. La faute à une accumulation de 4es places et toutes les déceptions qui vont avec le «chocolat». «Ça montre que ça reste très difficile d’arriver au très haut niveau international, a assuré le Saint-Gallois qui avait été «bronzé» à Vancouver en 2010. On a connu de grosses déceptions avec le snowboard alpin, aucun de nos athlètes n'a pu faire le pas en avant. En slopestyle non plus, chez les hommes. Une désillusion en saut acrobatique également. On avait un gros potentiel. On sait comment ils sont forts et combien ils travaillent.»

«Une autre déception, ça a clairement été la 4e place de Fanny Smith, après sa disqualification. C’est difficile à comprendre», a-t-il continué, tout en affirmant que la suite du dossier était entre les mains de Swiss Ski. Ce fait a été le détonateur, selon lui, du doublé suisse du lendemain en ski-cross, sur la piste de Zhangjiakou. «C’est exceptionnel ce qu’ont montré Ryan Regez et Alex Fiva. À mon avis, c’était une réponse forte à ce qu’il s’est passé. Ryan est notre porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture aussi pour ça», a affirmé le patron de la délégation.

Le Suisse de bientôt 50 ans a, forcément, distribué une tonne de bons points également: «Le plus impressionnant de notre point de vue, ça a été le ski alpin. C’est une vraie tradition chez nous, au milieu des autres sports d’hiver. C’est quand même exceptionnel de gagner 9 médailles dans la discipline et autant en or (ndlr: 5)! Je suis aussi heureux des deux breloques de Mathilde Gremaud. Elle en a déjà gagné 3 en tout et elle n’a que 22 ans. Et que dire de Jan Scherrer, qui a réussi à remporter du bronze en plaçant son nouveau trick au meilleur moment…»

Les sports de glace, ainsi que le nordique, le curling ou le bobsleigh sont quant à eux rentrés les mains vides de Chine et il convient de réagir. «J’espère que nous pourrons bientôt à nouveau faire des progrès dans les disciplines nordiques, a-t-il répondu sur le sujet. Les équipes de curling et de hockey sur glace masculin n'ont pas répondu aux attentes non plus à Pékin. Du côté de Swiss Olympic, nous voulons apporter notre contribution dans le domaine de l'encouragement du sport afin que les performances s'améliorent dans ces secteurs d'ici quatre ans.»

Dans quatre ans, ce sera en Italie, dans des conditions que tous espèrent bien plus ouvertes que les deux derniers JO, disputés au Japon et en Chine, dans des bulles sanitaires très restrictives. «Cette distance a permis aux sportifs de se concentrer pratiquement exclusivement sur l'entraînement et la compétition. Beaucoup d'entre eux m'ont dit que ça avait eu un effet positif sur leurs performances, a-t-il contré. J'espère que le CIO a également remarqué qu'un certain recentrage sur l'essentiel est dans l'intérêt de toutes celles et ceux dont il est question, en fin de compte.» Si le lancer de pavé dans la mare était discipline olympique, cette phrase aurait mérité un diplôme.



