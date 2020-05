Déconfinement – Pour rassurer les voyageurs, les CFF font briller leurs gares Poignées, rampes, boutons: gares et trains sont récurés en continu par des équipes se relayant sur 20 heures quotidiennes. Lucie Monnat Textes , Olivier Vogelsang Photos

Maria Santos, cheffe du groupe des travaux spéciaux aux CFF en action, à la gare de Lausanne. Olivier Vogelsang

On n’y fait pas forcément attention mais, à regarder de près, les dalles qui recouvrent le hall de la gare CFF de Lausanne ont changé de couleur. Du gris pigeon, les voici désormais plus claires, légèrement bleutées. Bref, d’une teinte qui se rapproche probablement le plus de son origine. Maria Santos, responsable des opérations spéciales du nettoyage de la gare en ces temps de coronavirus, embrasse du regard son œuvre. «Avez-vous vu comme ce sol est beau? demande-t-elle en souriant. Il est presque plus propre que chez vous!»