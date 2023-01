Le biathlète genevois reste motivé – Pour rectifier le tir, Jeremy Finello s’arme de patience Malgré des résultats moyens, le Verniolan estime qu’il suffirait d’un déclic avec sa carabine pour viser le haut de tableau. Christian Maillard

Jeremy Finello doit encore améliorer son tir, qui lui pose de gros problèmes actuellement. KEYSTONE

Dans le fond, qu’est-ce qui le fait encore pousser sur ses bâtons et tirer avec sa carabine, chaque week-end, aux quatre coins du monde sur une trace blanche au milieu du vert? Dans le viseur de Jeremy Finello, il y a avant tout le dépassement de soi et le plaisir de repousser ses limites; celui d’un sportif d’élite qui consacre toute son énergie plus de trois cents jours par an. «Tant qu’il y a la santé, je suis heureux, le reste, ce n’est que du bonus.» C’est sa devise. Tous les matins, quand il se lève, le Verniolan de 30 ans a le sourire, même si la vie d’un biathlète suisse n’est pas toujours facile. C’était d’ailleurs le cas ce mardi dès potron-minet à Ruhpolding, en Bavière, où se déroulent actuellement des épreuves de Coupe du monde d’un sport, comme lui, exigeant et discret.