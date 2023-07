Tour de France – Pour rester au top, la série Netflix «ne s’interdit aucun sujet» La saison 2 du documentaire «Tour de France: au cœur du peloton» se tourne actuellement sur la Grande Boucle. Son producteur promet des nouveautés, à commencer par la présence de Tadej Pogacar. Chris Geiger - Poligny

Pour offrir aux téléspectateurs une sensation d’immersion, la production propose des techniques de bruitage directement issues du cinéma. De quoi rendre les chutes encore plus impressionnantes. Netflix

Longtemps, cette édition 2023 de la Grande Boucle a proposé un scénario hitchcockien. Un chef-d’œuvre en termes d’intrigue, de suspense et de casting. Une poignée de secondes d’écart et des acteurs principaux – Jonas Vingegaard, tenant du titre devenu «bad guy» en troisième semaine, et Tadej Pogacar, double vainqueur de l’épreuve plus aimé que jamais depuis la perte de sa couronne – à la hauteur de leur rôle.