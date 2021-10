Mobilité en périphérie – Pour rouler plus propre, CarPostal teste un taxi londonien Dans le cadre de l’électrification de sa flotte, le transporteur public a inclus un véhicule iconique dans son offre de bus à la demande. Frédéric Ravussin

CarPostal électrifie sa flotte de véhicules. Dans le canton, un «taxi londonien» est en test pendant un mois. KEYSTONE

CarPostal partage le même code couleur que les taxis new-yorkais, mais c’est bien un taxi londonien qui rejoint la flotte du transporteur public dans le canton de Vaud. Plus précisément celle qu’il dédie à son service de bus à la demande PubliCar. «Et il s’agit d’un véhicule électrique, puisque nous avons pour objectif d’électrifier la totalité de notre parc d’ici à 2040. Les 100 premiers véhicules seront décarbonisés en 2024», souligne François Longchamp, responsable de projet Innovation Suisse romande auprès de CarPostal.

«De par sa petite capacité, il s’adapte parfaitement à notre système de bus à la demande.» François Longchamp, CarPostal

Le «London Cab» circulera durant un mois dans les zones PubliCar vaudoises, où il pourrait revenir par la suite en fonction des besoins, voire de manière pérenne ces prochaines années. Le recours à ce véhicule six places, conçu par le fabricant anglais London Electric Vehicle Company (LEVC), se justifie pleinement sur ces parcours-là, selon CarPostal: «De par sa petite capacité, il s’adapte parfaitement aux offres à la demande, pour lesquelles nos bus prennent rarement plus de six passagers à leur bord», reprend François Longchamp.

Testé en 1995 dans la région d’Oron, le système PubliCar avait été introduit quatre ans plus tard dans les zones de Thierrens, Échallens, Grandson et Yverdon, avant de conquérir d’autres territoires vaudois où la desserte «régulière», en soirée et le week-end, n’était pas suffisante.

À tester samedi à Yverdon

Vingt et un ans plus tard, le service est encore disponible de jour, le week-end, dans les zones 4 et 9 (Thierrens et Orbe), et les vendredis et samedis soir dans un périmètre allant grosso modo de Grandson à Palézieux, et de Moudon à Cossonay. «En décembre, la zone de nuit s’étendra à la zone 9 – Orbe, Vallorbe, vallon du Nozon. Une zone qui ne sera en revanche plus desservie de jour dès le mois d’août 2022, quand la réorganisation des transports publics liée à l’ouverture de la gare du Day sera effective», précise Pascal Bouvier, responsable de vente de la région Vaud et Fribourg de CarPostal.

Samedi après-midi, le LEVC jaune sera stationné à la gare d’Yverdon, d’où partiront des courts trajets «découverte» gratuits.

