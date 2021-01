Cinéma – Pour sa 22e édition, Black Movie s’invite sur nos écrans domestiques Le festival genevois aura lieu entièrement en ligne et dévoile un programme très fort. Pascal Gavillet

Kate Reidy et Maria Watzlawick, les deux directrices du festival Black Movie, qu’on pourra cette année visionner en ligne. Lucien Fortunati

«Au cinéma pas possible, à la maison nécessaire!» La devise de Black Movie, qui aura lieu du 22 au 31 janvier, est on ne peut plus claire. C’est en ligne que se déploiera le 22e millésime du festival genevois, et c’est mieux que rien. D’autant plus que toute l’équipe, ses deux directrices en tête, Kate Reidy et Maria Watzlawick, s’est démenée pour concocter un menu riche, varié et ouvert. C’est hier matin qu’on a pu en prendre connaissance, dans le cadre d’un petit-déjeuner de presse avec un nombre de participants limité, dans l’un des ateliers du Grütli. Ce qui fut l’occasion de parcourir un programme alléchant, avec notamment quelques-uns de nos coups de cœur de la Berlinale 2020.