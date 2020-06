Alors que d’autres États (Portugal, France, etc.) ont suspendu les procédures d’asile ou ont régularisé, au moins provisoirement, les personnes relevant de l’asile, la Suisse a continué, en pleine pandémie mondiale, les procédures de renvoi. Plus de 50 organisations actives dans le soutien aux personnes relevant de l’asile ont publié, le 18 mars, un appel solennel aux collectivités publiques afin que les procédures d’asile (hormis les admissions) soient suspendues. La situation décrite ci-dessous découle notamment de la surdité de nos autorités en ce qui concerne les questions relevant du droit d’asile en temps de coronavirus.

M. Sangar Ahmad est un requérant d’asile débouté qui travaille quotidiennement à la désinfection de nos hôpitaux, de nos cliniques et de nos entreprises actives dans le secteur médical. De fait, il prend des risques afin que nous soyons toutes et tous plus en sécurité par rapport à la crise sanitaire que nous traversons.

«Chacun appréciera le cynisme absolu de cette décision»

À la suite d’une décision de renvoi qui devait entrer en force le 13 avril, M. Ahmad a perdu son emploi durant une semaine, se retrouvant à l’aide d’urgence: il était censé quitter le territoire suisse et n’avait plus le droit ni de travailler, ni de conduire, ni de faire du bénévolat.

Quelques jours plus tard, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) lui accordait un sursis jusqu’au 30 juin 2020, en s’appuyant sur le fait qu’il travaillait dans une entreprise de désinfection. Chacun appréciera ici le cynisme absolu de cette décision, qui consiste à envoyer le message suivant: vous pouvez rester tant que vous vous mettez en danger pour la collectivité, mais ensuite nous vous expulserons pour services rendus! L’employeur de M. Ahmad, qui a investi du temps et de l’argent pour le former, et qui le soutient totalement dans ses démarches, a pu le réengager.

Plus de 10’000 signatures

Ce type de procédé est choquant. En quelques jours, plus de 10’000 personnes ont ainsi signé une pétition demandant aux autorités vaudoises d’intervenir auprès de la Confédération afin que M. Ahmad puisse obtenir un statut de séjour. Il est à noter que de nombreux signataires sont des électeurs ou des membres de partis qui, usuellement, se situent sur des lignes politiques dures sur les questions d’asile.

La pétition a d’ores et déjà été déposée au Grand Conseil, avec copie au Conseil d’État. Mais le temps presse. Au 30 juin, M. Ahmad sera de nouveau privé de travail et aura ordre de quitter la Suisse. Les pétitionnaires sont parfaitement au courant de ce qui relève du droit fédéral et de ce qui relève des marges de manœuvre cantonales. Notre demande est simple: nous avons fait œuvre de citoyenneté en interpellant nos autorités; nous demandons à celles-ci de nous entendre et de faire un acte politique honorable en faisant tout ce qu’elles peuvent pour trouver une solution à la situation de M. Ahmad.