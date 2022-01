La Genevoise aux X Games – Pour Sarah Höfflin, Pékin est encore tellement loin

Fiche bio Afficher plus

Sarah Höfflin avait ramené de l’or des Jeux de PyeongChang. KEYSTONE

Nom: Höfflin. Prénom: Sarah. Née (d’un père suisse et d’une mère néo-zélandaise d’origine néerlandaise) le 8 janvier 1991 à Genève. Discipline: Ski freestyle. Membre du Team Genève. Étudie les neurosciences à l’Université de Cardiff. Elle intègre l’équipe nationale en 2015. Palmarès: victorieuse du globe de cristal de la Coupe du monde de slopestyle (2017) et deuxième en 2019. Victorieuse des X Games à Aspen en big air (2018), 2e en slopestyle (2019 et 2020), 3e en big air (2020). 4e et 5e en 2021. Championne olympique de slopestyle à PyeongChang en 2018, .