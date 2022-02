JO 2022 – Pour Sarah Höfflin, une élimination et presque un soulagement

Il y a quatre ans, Sarah Höfflin était sur le toit du monde. Elle devenait championne olympique de slopestyle à PyeongChang au terme d’une saison exceptionnelle, qui l’avait également vue remporter le Big Air aux X-Games d’Aspen. Un aboutissement ou presque, alors qu’elle avait 27 printemps.

«J’étais vraiment stressée. Au niveau mental, j’ai eu de la peine à me dire: «Fais ton truc, fais ton ski!» À l’entraînement, ça se passait pourtant super bien… Mais quand on se rate deux fois de suite lorsque ça compte, c’est qu’il y a peut-être un petit truc qui ne fonctionne pas là-haut, a-t-elle expliqué en faisant référence à sa boîte crânienne. Lors du premier run, je me suis ratée sur les rails. Sur le deuxième, je me suis loupée sur un trick que d’ordinaire je fais les yeux fermés. Il y avait une plaque de glace, j’ai glissé et j’avais trop de vitesse. Ça m’a bouffé tout le run. S’il avait été propre, ça aurait passé.»