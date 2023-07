Début de sécheresse – Pour sauver des poissons, une mère et son fils bravent l’interdit Le niveau des rivières est déjà au plus bas et la faune piscicole sous pression. Une habitante de Savigny lance un cri d’alerte. Frédéric Ravussin David Genillard

Conscients de l’illégalité de leur geste, Viviane et Joachim ont malgré tout décidé de sauver des poissons de la Lutrive, partiellement asséchée, et ont alerté les autorités cantonales de l’urgence de la situation. Laurent de Senarclens/24heures

«La pluie de cette nuit a fait du bien, mais ce n’est pas encore ça.» Épuisettes et bidons en main, les pieds sur la berge de la Lutrive, en contrebas de Savigny, une mère et son jeune fils scrutent l’eau plutôt rare de cette rivière qui coule en direction de Lutry et du Léman, jeudi matin. Par endroits, le lit laisse apparaître de grandes «flaques»… de terre et de cailloux. La faute au début de sécheresse qui s’abat sur le canton.

Les poissons et autres animaux aquatiques qui peuplent les cours d’eau vaudois sont les premiers à en faire les frais. Cruel, ce constat peine Viviane et Joachim. Alors, ils tentent d’agir, tout en sachant que leur geste est une goutte d’eau dans l’océan. «Avec mes parents, on a déjà capturé une dizaine de petites truites et autant de tritons qu’on a aussitôt relâchés un peu plus bas, où il y a davantage d’eau», explique le garçon âgé de 9 ans.

«Je suis consciente que mon geste est illégal, mais je ne peux pas rester les bras croisés quand je sais que des poissons risquent de mourir d’asphyxie.» Viviane, riveraine de la Lutrive

Ce qui pourrait passer pour une bonne action est en fait un geste illégal. En cas de sécheresse, le sauvetage de la faune piscicole est en effet toujours de compétence cantonale. «J’en suis consciente, réagit Viviane. Mais je ne peux pas rester les bras croisés quand je sais que ces poissons risquent de mourir d’asphyxie. Le cas s’est déjà présenté l’été dernier, j’en ai été malade.»

Alors cet été, elle a alerté la Direction générale de l’environnement (DGE): «Ils m’ont dit qu’ils allaient relayer le problème, mais j’ai l’impression que rien ne se fait…» regrette la Savignolane.

La version cantonale est tout autre: «En cette période de sécheresse, la situation des cours d’eau est suivie de très près et évaluée chaque semaine. Le problème n’est donc de loin pas pris à la légère», affirme Catherine Strehler Perrin, cheffe de la Division biodiversité et paysage à la DGE.

Sauvetages au pied du Jura

De fait, des pêches de sauvetage ont déjà été orchestrées cette année, dont ont profité quelques centaines de poissons, essentiellement des truites. Mais, en raison de la complexité logistique d’une telle opération, elles se sont limitées à quelques cours d’eau du pied du Jura où barbotent des populations piscicoles remarquables.

Quoi qu’il en soit, Viviane est certaine qu’il faut agir et mieux agir. «Je suis convaincue qu’une solution existe, même si je ne la connais pas. Le Canton devrait prendre le temps de réfléchir sérieusement pour ne pas laisser agoniser ces poissons», avance-t-elle.

Viviane s’est également tournée vers un municipal de sa commune, Christian Aeschlimann. L’élu, biologiste de formation, rappelle que la marge de manœuvre des communes est limitée. «Mais, au-delà de la question philosophique de l’urgence de sauver ces animaux, se posent aussi des questions pratiques», note-t-il. Le Canton doit en effet assurer l’entretien de 400 kilomètres de tronçons de rivières (contre 3200 à charge des communes et de propriétaires privés). «Les gardes-pêches ne peuvent donc pas intervenir partout à la fois», reconnaît le municipal

Faire appel aux pêcheurs?

Pourquoi dès lors ne pas faire appel aux pêcheurs amateurs, au nombre de 1300, répartis dans 40 sections vaudoises? «Nous sommes tous des amoureux de la nature, réagit Yann Chenaux, gérant du magasin Alpha Pêche à Servion. Je suis convaincu que si le Canton nous appelle à l’aide, beaucoup répondront présent, sans hésiter.»

En soi, l’État estime collaborer déjà avec différentes sections de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière, via les nombreux gardes-pêches auxiliaires qui en sont membres. Mais la problématique sanitaire est suffisamment sensible pour qu’il décide de ne pas confier cette tâche à des tiers. «C’est vrai que déplacer des poissons induit pour eux du stress. Ce n’est donc pas forcément la solution», note Christian Aeschlimann.

Et ce n’est pas le seul problème sanitaire. «Poissons et crustacés sont souvent porteurs de maladies. Les déplacer dans un autre cours d’eau peut se révéler une fausse bonne idée», souligne Catherine Strehler Perrin.

Scénario identique à 2022

Reste que la situation actuelle est des plus alarmantes. Le niveau de nombreux cours d’eau vaudois est déjà au plus bas. «On a même un mois d’avance sur l’an dernier, avance Yann Chenaux. Et les agriculteurs commencent déjà à puiser dans les rivières pour arroser leurs cultures.»

Pour le commerçant, également responsable de l’école de pêche Concept, le plus urgent est donc de fermer les cours d’eau: «La température de l’eau augmente, engendrant chez les poissons un stress que la présence de chiens, de pêcheurs et de baigneurs dans le lit des rivières accroît encore.»

