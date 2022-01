Protection des données – Pour savoir à qui est cette voiture vaudoise, c’est bientôt gratuit Le service vaudois des autos facilite la consultation du fichier, dès le mois d’avril. Mais chacun peut toujours s’y opposer une fois pour toutes. Jérôme Cachin

L’auto-index permettra un accès simplifié au registre des propriétaires de véhicules. DR

Mais qui est cette andouille qui parque mal sa bagnole au bas de chez vous? Et ce kéké de motard qui fait rugir sa bécane? Et ce cycliste, sur son vélo électrique 45 km/h, qui passe au rouge? Dans trois mois, il sera plus facile de répondre à ces questions qu’aujourd’hui, pour les plaques commençant par VD.

Alliance de sept cantons

Aujourd’hui, pour le savoir, vous devez payer 20 francs et motiver votre demande auprès du Service vaudois des automobiles et de la navigation (SAN). À partir du 4 avril, plus besoin de se justifier. Vous pourrez faire cinq requêtes par jour, pour pas un sou, et 24 h/24. Cela s’appelle l’«auto-index»: un accès on ne peut plus simple au registre des titulaires avec noms, prénoms et adresses de chacun. Vaud suit ainsi Argovie, Bâle-Ville, Lucerne, Schaffhouse, Zoug et Zurich. Ces sept cantons sont alliés au travers de la société Viacar, porteuse de l’infrastructure informatique de leurs services des autos.