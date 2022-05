Festival au bord de l’eau – Pour ses 15 ans, Festi’Cheyres s’offre un jour de rab La manifestation s’étendra exceptionnellement sur quatre jours, du 7 au 10 juillet. Sébastien Galliker

Festi’Cheyres se déroule dans un cadre enchanteur, au bord du lac de Neuchâtel. LnPixElle Photography

Pour marquer sa 15e édition, Festi’Cheyres s’offre un jour supplémentaire. Le festival gratuit les pieds dans l’eau se déroulera du 7 au 10 juillet, sur la plage du village fribourgeois du bord du lac de Neuchâtel, ont récemment annoncé les organisateurs. Mettant toujours en avant la scène locale, cette cuvée anniversaire accueillera 23 formations d’univers différents, sur deux scènes.

«Petit à petit, le rendez-vous est devenu une manifestation phare de la région, en s’appuyant sur ses particularités.» Comité de Festi’Cheyres

Festi’Cheyres est né en 2006 d’une idée longtemps fomentée par une poignée de jeunes de Cheyres et environs. Créer une fête qui leur ressemble, sur «leur» plage. Un festival mêlant les générations et les styles dans un esprit de convivialité et de partage de la musique.

«Petit à petit, le rendez-vous est devenu une manifestation phare de la région, en s’appuyant sur ses particularités», rappelle le comité d’organisation, qui s’est donné comme slogan: «Le plus gratuit des incroyables!»

Deux tiers de Suisse

Pour cette 15e édition prolongée, plus de deux tiers des artistes programmés sont d’origine helvétique, proposant du rock, du folk, de la chanson, du rap, du funk, de l’afrobeat ou encore de l’électropop.

Jeudi sera plutôt rock, le vendredi fera la part belle aux guitares, tandis que la scène fribourgeoise sera mise en avant le samedi. Et comme le veut la tradition, la journée du dimanche sera dédiée aux familles et aux enfants.

Ateliers pour petits et grands

Fidèle à son habitude, le rendez-vous culturel s’éloigne aussi de la musique. Les festivaliers pourront profiter d’une séance de yoga matinale le samedi et le dimanche avec Yoga Rana, juste avant le petit-déjeuner sur la plage.

Et les têtes blondes se verront aussi proposer des ateliers créatifs, tandis que pour les plus grands, diverses activités sportives sont au menu, samedi après-midi. Festi’Cheyres continue ainsi de remplir sa mission originelle: mélanger styles musicaux et générations.

