Mécanique d’art – Pour ses 155 ans, Reuge s’offre une boîte à musique d’inspiration romaine Avec «Miliarius», la manufacture de Sainte-Croix fait revivre les courses de char antiques dont l’ordre d’arrivée est laissé au hasard. Les paris sont ouverts. Frédéric Ravussin

«Miliarius» est le dernier-né des automates musicaux de Reuge. Il illustre une course de char romaine. DR

Charlton Heston dans le rôle-titre d’un long-métrage multi-oscarisé: comment ne pas penser à ce Ben-Hur hollywoodien de William Wyler et sa mythique course de chars en découvrant «Miliarius», le luxueux automate musical que Reuge vient de sortir à l’occasion de ses 155 ans? Car c’est bien de l’Antiquité romaine que la manufacture de Sainte-Croix s’est inspirée pour créer cette luxueuse pièce de collection produite à cinquante exemplaires numérotés seulement.

Miliarius, c’était le nom donné aux auriges – les conducteurs de ces bolides antiques hippotractés – qui avaient remporté plus de mille victoires. Au Circus Maximus ou ailleurs, ils étaient forcément vénérés et respectés. Logique dès lors que cette nouvelle pièce d’art mécanique faisant revivre en musique ces joutes épiques acharnées ait été baptisée ainsi.

Matières précieuses

Pour le prix (119’000 francs), elle se compose de matières précieuses. Ainsi, les cinq chars de course sont en argent. Ils se tiennent sur un plateau de verre (ce qui permet de voir tout le mécanisme) soutenu par quatre colonnes de style dorique. Chaque élément de la pièce a été sculpté à la main par les artisans nord-vaudois de ce leader mondial des automates musicaux. C’est donc le cas du drapé plissé de bronze qui délimite le champ de courses, des nervures de la couronne de laurier en argent plaqué or et des petits chevaux dont la crinière est décorée d’or fin 18 carats.

Il a fallu aux minutieux collaborateurs de l’atelier Reuge plus de neuf mois pour concevoir et développer cet automate de 2200 composants interagissant ensemble. Le mécanisme d’ensemble est double. Le premier anime l’action, le second déclenche la mélodie qui accompagnera la remise de la couronne au vainqueur.

L’activation d’un levier libère les cinq équipages dont l’ordre d’arrivée est aléatoire, permettant aux spectateurs de lancer des paris. L’objet d’art se fait ainsi ludique. La course se déroule sans musique, laissant la bande-son à la rythmique des galops. La première note du «Défilé de la victoire» ne résonnera pas avant que les cinq chars aient franchi la ligne d’arrivée. Précision historique, cet hymne sanctionnait à l’époque la fin de chaque course au Circus Maximus. D’une durée de trente-cinq secondes, il est joué par un clavier de 144 notes animées par un cylindre rotatif de 2200 épingles en fil d’acier.

Entre passé et modernité

Petite note technique: ces épingles fines comme des cheveux sont placées dans des microtrous percés dans le cylindre. Contrôlé à la loupe lors de sa réalisation par un artisan, ce processus d’une précision extrême est désigné par le terme d’épinglage.

Pour ses 155 ans, Reuge s’est donc offert un voyage dans le temps servi par son savoir-faire moderne qui positionne la manufacture vers l’avenir.