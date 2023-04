Électronique à gogo – Pour ses 20 ans, le festival Electron est explosé Dès le 27 avril, la manifestation genevoise célèbre les «cultures électroniques» avec une expo rétrospective puis en musique dans les clubs, à l’Usine, La Gravière, l’Alhambra, ainsi qu’au Grand Théâtre. Fabrice Gottraux

Genève, le 23 avril 2011, huitième édition du Festival Electron, le rez de l’Usine plein à craquer au passage de Beardyman. PIERRE ALBOUY

Pour le quidam vaquant dans les rues comme sur internet, Electron se présente d’abord en image. Voilà vingt ans que le festival s’amuse à trouver pour chaque édition une affiche joyeusement provocante. En 2012, je me rappelle, on voyait des lapins dorés au sommet du Salève, au loin le bassin genevois éclairé dans la nuit. Clin d’œil au rite pascal. La manifestation a longtemps ouvert ses portes à la mi-avril. En 2017, ambiance non moins sacrée pour assurer la com: il s’agissait cette fois d’un Christ, deux doigts levés en signe de bénédiction, un casque audio sur la tête, un disque vinyle dans l’autre main, tel une hostie géante. Ou une pastille hallucinogène.