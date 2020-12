Urbanisme d’agglomération – Pour son contournement, Yverdon mise sur un pari L’agglomération yverdonnoise se lance dans un nouveau projet global pour viser des aides fédérales. Un travail de quatre ans. Ils ont six mois. Erwan Le Bec

Visuel d’artiste du premier tronçon, inauguré en octobre dernier. La suite reste incertaine, notamment pour ce qui est de son financement. Ville d’Yverdon

Yverdon se lance dans un défi supplémentaire, et pas des moindres. La Ville et le comité de pilotage de l’agglomération (ci-après: Aggloy) ont décidé de se lancer dans un nouveau «projet d’agglomération». C’est cette vaste liste de mesures et de concepts de développement pour la ville et les environs, véritable image de la mobilité et de l’urbanisme de demain, qui doit passer par un scrupuleux examen de l’Office fédéral du développement territorial pour espérer toucher de subsidiaires subsides.

Si vous avez manqué le début: l’histoire sans fin de la route de contournement d’Yverdon